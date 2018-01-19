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Antalyaspor'da Eto'o şoku!
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ANTALYASPOR'DA ETO'O ŞOKU!

Antalyaspor'da Eto'o şoku!

Antalyaspor'da, pazar günü konuk edecekleri Beşiktaş maçında Djourou, William, Salih ve Eto'o sakatlığı nedeniyle, Maicon da kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak. Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan kırmızı beyazlılar sahasında oynayacağı maçta puan kazanarak, çıkış yakalamayı istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a yenilerek elenen Antalyaspor, sezon sonu ligi ilk 10 takım arasında tamamlamayı hedefliyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Beşiktaş maçına hazırlanan kırmızı beyazlılarda sakat futbolcuların fazlalığı can sıkıyor.

ETO'O OYNAMAYACAK

Antalyaspor'un Beşiktaş maçında Maicon kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavisi nedeniyle yurt dışında olan Eto'o'nun yanı sıra Djourou, William, Salih de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Kırmızı beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Nasri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshi için menajeriyle görüşmeler devam ediyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri VIP 250, batı tribün 100, doğu tribün 75, kale arkası 45, misafir takım tribünü de 50 liradan satılıyor.

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