Galatasaray'ın rakibi Gran Kanarya

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.
Grupta yaptığı 2 maçta Darüşşafaka ve Alba Berlin'e yenilerek beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekipte Erman Kunter'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Oktay Mahmuti, bu kötü gidişi durdurmaya çalışacak.
E Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. Darüşşafaka
|2
|2
|0
|172
|135
|4
|2. Alba Berlin
|2
|1
|1
|176
|162
|3
|3. Herbalife Gran Canaria
|2
|1
|1
|170
|169
|3
|4. Galatasaray Odeabank
|2
|0
|2
|127
|179
|2
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