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Galatasaray'ın rakibi Gran Kanarya
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GALATASARAY'IN RAKİBİ GRAN KANARYA

Galatasaray'ın rakibi Gran Kanarya

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 3. hafta karşılaşmasında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibini ağırlayacak.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.

Grupta yaptığı 2 maçta Darüşşafaka ve Alba Berlin'e yenilerek beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekipte Erman Kunter'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Oktay Mahmuti, bu kötü gidişi durdurmaya çalışacak.

E Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

 Takım   Maç    G   M    A    Y    Puan  
1. Darüşşafaka       2     2   0   172  135  4 
2. Alba Berlin     2     1   1   176 162  3 
3. Herbalife Gran Canaria    2    1   1  170  169   3 
4. Galatasaray Odeabank    2    0   2  127  179   2 
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