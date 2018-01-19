Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe!

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın Göztepe'yle sahasında karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.
Ligde şu anda 10 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisar Belediyespor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Fenerbahçe daha sonraki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.
İlk yarının başarılı takımlarından Göztepe ise 30 puanla 6. sırada bulunuyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki İzmir temsilcisi, son lig maçında Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç ise 2-2 berabere bitmişti.
Sizce Fenerbahçe-Göztepe nasıl sonuçlanır?
Fenerbahçe kazanır
Göztepe kazanır
Berabere biter
Sizce Fenerbahçe-Göztepe nasıl sonuçlanır?
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlığı bulunan 3 futbolcunun kadroda olması beklenmiyor.
Sarı-lacivertlilerde, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı'nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Sakatlıkları düzelen Josef de Souza, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar teknik direktör Kocaman'dan şans bekleyecek. Sakatlığı düzelen Mehmet Ekici'nin ise riske edilmeyecek.
Fenerbahçe'nin genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas da ilk kez bir Süper Lig maçında kadroya girecek.
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Göztepe karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
KADIKÖY'DE RİTMİNİ BULDU
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 6 maçı da kaybetmedi.
Sahasında oynadığı ilk iki maçta Trabzonspor'la berabere kalıp Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti.
Fenerbahçe, son 6 iç saha maçında sadece Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak puan yitirdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.