Galatasaray'da seçim zamanı!

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yapılacak.



Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.



Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.



Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 18 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.



BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık yarışı verecek.



Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Mustafa Cengiz için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.



ADAYLARIN LİSTELERİ

Yeni dönemde başkanlığa talip olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu aday listeleri şöyle:



Dursun Özbek:



Asil üye: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.



Yedek üye: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.



Mustafa Cengiz:



Asil üye: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.



Yedek üye: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.