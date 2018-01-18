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Ziraat Bankası, Düren'i ilk maçta geçti!
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ZİRAAT BANKASI, DÜREN'İ İLK MAÇTA GEÇTİ!

Ziraat Bankası, Düren'i ilk maçta geçti!

Ziraat Bankası, DÜREN’i ilk maçta 3-0’la geçti.

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CEV Cup 2.tur ilk karşılaşmasında Ziraat Bankası, Almanya temsilcisi SWD powervolleys DÜREN ile Selçuklu Belediye Uluslararası Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 3-1 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın setleri 25-20, 26-24, 25-19 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.

 

SALON: Selçuklu Belediye Uluslararası Spor Salonu (KONYA)


HAKEMLER: Carlos ALBERTO (İspanya) – Fogel İRİS (İsrail)


SETLER: 25-20, 26-24, 25-19
SÜRE: 1 saat 15 dakika

 

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Koray Şahin, Emre Savaş, Milos Nikic (Volkan Döne (L), Sabit Karaağaç, Serkan Kılıç)

 

SWD powervolleys DÜREN: Fırkal Julius, Tım Broshog, Stijin Hulst, Prolin Gheuer, Dirk Westphal, Andrei Micheal (Blair Camoron (L), Braas Gilles)

 

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