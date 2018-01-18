Ankaragücü mobil uygulamada

MKE Ankaragücü’müz, TFF 1.Lig’de mücadele eden ekipler arasında bir ilk ile spor kulüplerine internet tabanlı iletişim uygulamaları üreten Juubel ile ortak bir çalışma yaparak Ankaragücü Mobil Uygulaması’nı çıkardı.

Yönetim, taraftar, futbolcu ve sponsor dörtlüsünü birleştiren mobil uygulamamızı indirebilir, takımınıza destek olabilirsiniz. Siz de Ankaragücü Mobil Uyulması’nı indirebilir, uygulama içerisinden paket satın alarak kulübünüze destek olabilirsiniz.

Aynı zamanda paket satın alan esnaf ve iş yerlerine sadece telefonunuzdaki uygulamayı göstererek, indirim hakkı kazanabilirsiniz.

"Destek sizden, şampiyonluk bizden”

Uygulamayı cep telefonuna indirdikten konuyla ilgili kısa bilgiler veren Başkanımız Mehmet Yiğiner, “Ankaragücü’müzün mobil uygulaması olan Ankaragücü Mobil Uygulaması’nı tüm camiamızın ve Ankara halkının indirmesini” önerdi.

Uygulamayı indiren ve uygulama içerisinden paket satın alan esnafların hem Ankaragücü’müze katkı sağlayacaklarını hem de etkin bir şekilde işyerlerinin tanıtımını yaparak daha fazla kitlelere ulaşacağını ifade eden Başkanımız Mehmet Yiğiner,”Ankaragücü mobil uygulaması indirildiği takdirde paket sahibi iş yerlerinden indirim kazanılacağını hatırlatarak Destek sizden şampiyonluk bizden” dedi.