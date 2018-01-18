Kaplan:İkinci yarı zorlu geçecek

"Yaklaşık 20 günlük iyi bir kamp dönemi geçirdik. İlk etap Ankara, ikinci etap Alanya olmak üzere futbolcularımızla hem taktiksel hem de fiziksel olarak ikinci devreye iyi bir hazırlık yaptık. Burada 3 hazırlık maçı oynadık. Anamur Belediye’yi 3-0, Alanyaspor U21 takımını 4-0 yendik; sadece Sancaktepe Belediye’ye 2-0 kaybettik. Tabi ki skor ya da sonuçlar önemli değil. Önemli olan üç maçta da takımımızın durumunu görmekti. Maçlardaki pozitif durumları devam ettirmek, hatalarımızdan ders almak için yaptığımız maçlardı her biri.

Takımımıza birkaç da takviye yaptık. Eski futbolcularımızdan Çağrı Bülbül’ü yeniden takımımıza kattık. Çağrı hem tecrübesiyle hem de kalitesiyle biz güç katacak bir oyuncu. Yine Gençlerbirliği U21 takımından takviyeler oldu. Denemeye çağırdığımız isimlerden Enes Can Özdemir bizle devam edecek. Son olarak da yine Gençlerbirliği’nden Ömer Alper Tatlısu aramıza katıldı. Genç takım kimliğimizi koruyarak, Çağrı’nın da gelişiyle ilk yarıdaki çıkışımızı devam ettireceğiz.

İkinci yarı kolay maç olmayacak. Yukarıdaki takımların da aşağıdaki takımların da hedefleri netleşmeye başlayacak. Biz de üst tarafa tutunmak istiyoruz. Umarım genç futbolcularımızla ligi dilediğimiz yerde bitirerek Türk futboluna katkı vermeye devam ederiz."