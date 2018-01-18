Osmanlıspor lige döndü

Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Beşiktaş ile oynanan kupa maçında ilk 11’de oynayan oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra sauna ve masaj yaptırdı. Kupa maçında kısa süreli forma giyen ve oynamayan oyuncular ise ısınma koşusuyla çalışmalara başladı. Koordinasyon hareketleriyle antrenmanı devam ettiren Mor-Sarılı ekip daha sonra taktiğe yönelik organizasyonlarla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavisi devam eden Ceyhun Gülselam katılmazken Tiago Pinto takımdan ayrı çalıştı.

OSMANLISPOR’UN YENİ TRANSFERİ ‘TALİA’

Osmanlıspor’un masörlerinden Erkan Özmen baba oldu. TOBB Etü Hastanesi’nde Opr. Dr. Meltem Özdemir Erhan ve Opr. Dr. Ahmet Bostancı tarafından gerçekleştirilen doğumda dünyaya gelen 2 kilo 680 gr ağırlığındaki kız bebeğe, Erkan ve Esen çifti ‘Talia’ adını verdi.