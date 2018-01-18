﻿
Nilüfer Belediyespor, Ankara'dan mutlu döndü
﻿
Site İçi Arama
﻿

NİLÜFER BELEDİYESPOR, ANKARA'DAN MUTLU DÖNDÜ

Nilüfer Belediyespor, Ankara'dan mutlu döndü

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. haftasının son maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

266 Okunma

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. haftasının son maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekibin hücum etkinliğini bloklarla çözen Nilüfer Belediyespor, hücumda da sonuç getiren iyi oyunlar üreterek teknik molasına 12-9 önde girdiği ilk seti, 25-17 kazandı.

İkinci sette ev sahibi ekibin manşet sorununu ve etkisiz hücumlarını iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, teknik molaya 12-5 önde girdi. Molanın ardından rakibin etkili hücumlarını iyi savunan İlbank, farkı 1 sayıya (14-15) kadar düşürse de konu ekip, seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-0'a getirdi.

Teknik molasına 12-3 önde girdiği 3. seti de 25-13 alan Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

İlbank: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Salim Bektaş

İlbank: Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Santos, Zeynep Oturan, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Ece Morova, İlayda İşçimen, Tuğçe Öcal, Pınar Begüm Özsu, Selen Ursavaş)

Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Elif Onur Başaran, Da Silva, Ceyda Aktaş, Buijs, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Sinem Bayazıt, Elif Boran, Merve Tanıl, Hazal Selin Arifoğlu)

Setler: 17-25, 21-25, 13-25

Süre: 72 dakika (25, 27, 20)

ETİKETLER
Ziraat Bankası, Düren'i ilk maçta geçti!
Ankaragücü sosyal medyada
Halkbank Fin rakibini eli boş gönderiyor
Kaplan:İkinci yarı zorlu geçecek
Osmanlıspor lige döndü
Gençlerbirliği Karabükspor hazırlıklarına başladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿