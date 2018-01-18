Nilüfer Belediyespor, Ankara'dan mutlu döndü

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. haftasının son maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekibin hücum etkinliğini bloklarla çözen Nilüfer Belediyespor, hücumda da sonuç getiren iyi oyunlar üreterek teknik molasına 12-9 önde girdiği ilk seti, 25-17 kazandı.
İkinci sette ev sahibi ekibin manşet sorununu ve etkisiz hücumlarını iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, teknik molaya 12-5 önde girdi. Molanın ardından rakibin etkili hücumlarını iyi savunan İlbank, farkı 1 sayıya (14-15) kadar düşürse de konu ekip, seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-0'a getirdi.
Teknik molasına 12-3 önde girdiği 3. seti de 25-13 alan Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
İlbank: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Salim Bektaş
İlbank: Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Santos, Zeynep Oturan, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Ece Morova, İlayda İşçimen, Tuğçe Öcal, Pınar Begüm Özsu, Selen Ursavaş)
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Elif Onur Başaran, Da Silva, Ceyda Aktaş, Buijs, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Sinem Bayazıt, Elif Boran, Merve Tanıl, Hazal Selin Arifoğlu)
Setler: 17-25, 21-25, 13-25
Süre: 72 dakika (25, 27, 20)
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