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Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi!
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TRABZONSPOR YENİ TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ!

Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Filip Novak transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Filip Novak' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

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