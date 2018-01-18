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Başakşehir'den yeni transfer
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BAŞAKŞEHİR'DEN YENİ TRANSFER

Başakşehir'den yeni transfer

Arda Turan'ı renklerine bağlayan Medipol Başakşehir, bir transfer daha yaptı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Konyaspor'un eski golcüsü Riad Bajic'i renklerine bağladı.

beIN Sports'un haberine göre, Sezon başında Udinese'nin yolunu tutan Medipol Başakşehir Riad Bajic'i sezon sonuna kadar kiraladı

17 gollük performans sergilediği Konya'dan Udinese'ye transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, İtalya'da bekleneni veremeyince Başakşehir'in gündemine gelmişti.

Udinese ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosnalı golcü Udinese formasıyla 5 maçta fileleri havalandıramamıştı

Başakşehir kısa bir süre önce kadrosunu Barcelona'dan Arda Turan ile güçlendirmişti.

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