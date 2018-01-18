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Gençlerbirliği Karabükspor hazırlıklarına başladı
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GENÇLERBİRLİĞİ KARABÜKSPOR HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Gençlerbirliği Karabükspor hazırlıklarına başladı

Kupada iki maç sonunda Bursaspor’u eleyerek çeyrek final bileti alan Gençlerbirliği bugün yaptığı antrenmanla Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı.

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Kupada iki maç sonunda Bursaspor’u eleyerek çeyrek final bileti alan Gençlerbirliği bugün yaptığı antrenmanla Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı.

Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenman ayak tenisi ile son buldu.

 Elvis Manu fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürürken tedavilerine devam edilen Nihat ve Luccas antrenmana katılmadı.

 

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