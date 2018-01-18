Mehmet Altıparmak'tan transfer açıklaması!

İşte Mehmet Altıparmak'ın sözlerinden satırbaşları:

Bizim stadımız ve antrenman sahamız alttan ısıtmalı. Gelecek takımın hava ile problemi olmayacak. Gelen takımlar karlu bir zeminde oynayacak gibi bir algı var. Sadece hava soğuk olur. Diğer stadlardan bir farkı yok stadın. Tabii ki havanın soğuk olması yüksek rakım bizim için avantaj fakat deplasmanda da biz dezavantajlıyız.

Son 6 haftanın en iyi takımı Erzurum ve Ankaragücü

Erzurumspor'a son 5-6 haftalık periyotta geldim. 6 haftanın en iyi takımı Erzurum ve Ankaragücü. Bunu taraflı tarafsız herkese kabul ettirdik. 10 puanlık bir fark var aramızda. Herkes gibi bizim de hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için Anakaragücü maçı lige başlamamız açısından önemli bir karşılaşma.Takım olarak formdayız. Muhteşem bir Erzurumspor taraftarı var. İnanılmaz takımlarını destekliyorlar. Sahada da mücadele eden bi takımımız var. İnşallah bunları bütünleştirip rakibimizi yeneceğiz.

Murat Gürbüzerol ile yol ayrılığı

Murat Gürbüzerol ile yollarımızı ayırdık. Bugün işlemlerini tamamladı. Berget istediğimiz bir oyuncuydu.Transferin sonuna geldik diyebiliriz. Avrupa'dan talipleri vardı fakat biz de iyi bir teklif verdik ve sonuna geldik diyebiliriz. İki transfer yapacağız toplamda, onunla beraber transferi kapatacağız. Büyük ihtimalle ikinci transfer yabanacı olacak. Yerli oyuncu sürprizi de yapabiliriz. Kanat oyuncusu alacağımız için çok fazla yerli kanat oyuncusu yok Türkiye'de. Benim tercihim alacağımız oyuncunun yerli olması yönünde.

Süper Lig varken bizi tercih etmiyorlar

Leandrinho ile her konuda anlaştık. Kulübünden kaynaklanan bonservis problemleri nedeniyle alamadık. Deniz Yılmaz da aynısı oldu. Oyuncular Süper Lig varken bizi tercih etmiyorlar biz de saygı duyuyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz transfer döneminde. Bize uyum sağlayacak oyuncuları kadroya katmaya çalışıyoruz.