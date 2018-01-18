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Avrupa'da 60. Türk derbisi
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AVRUPA'DA 60. TÜRK DERBİSİ

Avrupa'da 60. Türk derbisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19 Ocak Cuma günü oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş maçı, erkek basketbolunda Avrupa arenasındaki 60. Türk derbisi olacak.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19 Ocak Cuma günü oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş maçı, erkek basketbolunda Avrupa arenasındaki 60. Türk derbisi olacak.

Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 23 yılda Avrupa arenasında Korac Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda 59 kez birbirleriyle karşılaştı.

Avrupa'da ilk Türk derbisi 1995-1996 sezonunda Korac Kupası'nda oynandı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Korac Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti ve Türk takımlarının birbirine Avrupa'da ilk kez rakip olduğu maç 16 Ocak 1996'da oynandı.

Rakibini deplasmanda 95-68 yenen Efes Pilsen, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Korac Kupası'nı müzesine götürdü.

- Türk derbilerine Fenerbahçe damgası

Fenerbahçe, Avrupa'da Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

İlk kez 1995-1996 sezonu Korac Kupası'nda Efes Pilsen'le eşleşerek bir Türk takımıyla Avrupa arenasında mücadele eden sarı-lacivertliler, 23 yılda 25 kez Türk derbisi oynadı. Fenerbahçe bu maçların 18'ini kazanırken, 7 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'yi 23 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 12 kez galip geldi, 11 defa da yenildi.

- Fenerbahçe, Anadolu Efes'e karşı üstün

Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'e Avrupa arenasında 11 maçta sadece 2 kez kaybetti.

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe birbirleriyle karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin, yarın 12. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e karşı galibiyet sayılarında 9-2 üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk maçı 16 Ocak 1996'da (Korac Kupası) o zamanki adıyla Efes Pilsen kazanmıştı. Fenerbahçe, daha sonra rakibiyle Avrupa'da yaptığı 10 maçta sadece bir kez yenildi.

- Avrupa Ligi'nde 31 maç oynandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 31 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.

Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbileri oynayan takımlar olarak dikkati çekti.

- Maçlar

Türk takımlarının Avrupa'da birbirine rakip olduğu 59 maç ve sonuçları şöyle:

Organizasyon

Sezon

Maç

Sonuç

Korac Kupası

1995-1996

Fenerbahçe-Efes Pilsen

68-95

Korac Kupası

1995-1996

Efes Pilsen-Fenerbahçe

56-74

Avrupa Ligi

1997-1998

Efes Pilsen-Türk Telekom

74-68

Avrupa Ligi

1997-1998

Türk Telekom-Efes Pilsen

69-83

Avrupa Ligi

1999-2000

Ülkerspor-Efes Pilsen

93-87

Avrupa Ligi

1999-2000

Efes Pilsen-Ülkerspor

95-74

Korac Kupası

1999-2000

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka

78-72

Korac Kupası

1999-2000

Pınar Karşıyaka-Türk Telekom

66-65

Korac Kupası

2000-2001

Fenerbahçe-Türk Telekom

68-64

Korac Kupası

2000-2001

Türk Telekom-Fenerbahçe

73-83

Avrupa Kupası (FIBA)

2003-2004

Tuborg Pilsener-Tekelspor

78-67

Avrupa Kupası (FIBA)

2003-2004

Tekelspor-Tuborg Pilsener

74-83

Avrupa Kupası (FIBA)

2003-2004

Tuborg Pilsener-Fenerbahçe

84-67

EuroChallenge

2004-2005

Fenerbahçe-Beşiktaş

70-67

EuroChallenge

2004-2005

Beşiktaş-Fenerbahçe

81-64

EuroChallenge

2004-2005

Fenerbahçe-Beşiktaş

93-73

ULEB Kupası

2007-2008

Beşiktaş-Galatasaray

60-61

Avrupa Ligi

2011-2012

Anadolu Efes-Galatasaray

68-62

Avrupa Ligi

2011-2012

Galatasaray-Anadolu Efes

64-56

EuroChallenge

2011-2012

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka

74-82

EuroChallenge

2011-2012

Pınar Karşıyaka-Türk Telekom

81-83

Avrupa Ligi

2012-2013

Fenerbahçe-Beşiktaş

78-72

Avrupa Ligi

2012-2013

Beşiktaş-Fenerbahçe

80-73

EuroChallenge

2012-2013

TOFAŞ-Pınar Karşıyaka

63-64

EuroChallenge

2012-2013

Pınar Karşıyaka-TOFAŞ

78-56

Avrupa Ligi

2013-2014

Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker

63-71

Avrupa Ligi

2013-2014

Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes

84-65

Avrupa Kupası

2014-2015

Beşiktaş-Pınar Karşıyaka

77-105

Avrupa Kupası

2014-2015

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş

73-64

Avrupa Ligi

2014-2015

Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker

71-77

Avrupa Ligi

2014-2015

Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes

83-72

Avrupa Ligi

2015-2016

Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe

100-106

Avrupa Ligi

2015-2016

Anadolu Efes-Fenerbahçe

73-77

Avrupa Ligi

2015-2016

Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş

77-69

Avrupa Ligi

2015-2016

Fenerbahçe-Anadolu Efes

90-86

Avrupa Ligi

2015-2016

Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş

84-71

Avrupa Ligi

2015-2106

Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes

68-72

Avrupa Kupası

2015-2016

Trabzonspor Medical Park-Banvit

96-88

Avrupa Kupası

2015-2016

Banvit-Trabzonspor Medical Park

71-67

Avrupa Kupası

2015-2016

Pınar Karşıyaka-Trabzonspor Medical Park

81-68

Avrupa Kupası

2015-2016

Trabzonspor Medical Park-Pınar Karşıyaka

43-76

Avrupa Kupası

2015-2016

Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank

67-64

Avrupa Kupası

2015-2016

Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka

93-65

Avrupa Ligi

2016-2017

Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe

87-103

Avrupa Ligi

2016-2017

Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes

79-84

Avrupa Ligi

2016-2017

Fenerbahçe-Anadolu Efes

88-80

Avrupa Ligi

2016-2017

Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş

64-71

Avrupa Ligi

2016-2017

Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank

85-80

Avrupa Ligi

2016-2017

Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe

72-65

Avrupa Ligi

2016-2017

Anadolu Efes-Fenerbahçe

80-77

Avrupa Ligi

2016-2017

Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes

75-86

Avrupa Ligi

2016-2017

Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank

84-73

Avrupa Ligi

2016-2017

Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş

93-81

Avrupa Ligi

2016-2017

Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş

85-81

Avrupa Ligi

2016-2017

Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank

73-67

FIBA Şampiyonlar Ligi

2016-2017

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan

75-70

FIBA Şampiyonlar Ligi

2016-2017

Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka

83-90

ULEB Avrupa Kupası

2017-2018

Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka

65-84

Avrupa Ligi

2017-2018

Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes

81-70

Obradovic ve Ataman 34. kez

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, teknik adam kariyerlerinde birbirleriyle 34. kez karşılaşacak.

İkilinin bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic 'in takımları 22, Ataman'ın ekipleri ise 11 defa sahadan galip ayrıldı.

Obradovic, Ataman'a karşı son 5 maçı da kazandı. Ataman, Obradovic'in ekibine karşı son galibiyet sevincini Galatasaray'ın başında 29 Mayıs 2016'da yaşadı.

Fenerbahçe ve Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic ile Efes Pilsen, Ülkerspor ve Galatasaray'ın başında yer alan Ataman'ın, bu takımlarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:

 

Yer

Tarih

Organizasyon

Maç

Sonuç

Selanik

18.04.2000

Avrupa Ligi Dörtlü Final

Panathinaikos-Efes Pilsen

81-71

Siena

31.10.2002

Avrupa Ligi

M.Siena-Panathinaikos

77-69

Atina

15.01.2003

Avrupa Ligi

Panathinaikos-M.Siena

64-56

Siena

06.03.2003

Avrupa Ligi

M.Siena-Panathinaikos

82-76

Atina

16.04.2003

Avrupa Ligi

Panathinaikos-M.Siena

111-103

İstanbul

08.12.2004

Avrupa Ligi

Ülker-Panathinaikos

66-64

Atina

03.02.2004

Avrupa Ligi

Panathinaikos-Ülker

79-72

İstanbul

31.10.2005

Avrupa Ligi

Ülker-Panathinaikos

66-82

Atina

21.12.2005

Avrupa Ligi

Panathinaikos-Ülker

85-69

Samsun

09.10.2013

Cumhurbaşkanlığı K.

Fenerbahçe-Galatasaray

64-62

İstanbul (Abdi İpekçi)

09.12.2013

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

77-62

İstanbul (Ülker Sports Arena)

31.03.2014

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

77-52

İstanbul (Ülker Sports Arena)

03.06.2014

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

89-70

İstanbul (Ülker Sports Arena)

05.06.2014

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

74-73

İstanbul (Abdi İpekçi)

08.06.2014

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

73-64

İstanbul (Abdi İpekçi)

10.06.2014

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

88-82

İstanbul (Ülker Sports Arena)

13.06.2014

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

76-63

İstanbul (Abdi İpekçi)

16.06.2014

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

85-77

İstanbul (Ülker Sports Arena)

17.11.2014

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

85-74

İstanbul (Abdi İpekçi)

09.03.2015

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

92-88

İstanbul (Ülker Sports Arena)

21.05.2015

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

93-67

İstanbul (Abdi İpekçi)

24.05.2015

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

70-69

İstanbul (Ülker Sports Arena)

27.05.2015

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

67-59

İstanbul (Abdi İpekçi)

02.11.2015

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

80-63

İstanbul (Ülker Sports Arena)

27.02.2016

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

77-68

İstanbul (Ülker Sports Arena)

25.05.2016

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

93-79

İstanbul (Ülker Sports Arena)

27.05.2016

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

80-55

İstanbul (Abdi İpekçi)

29.05.2016

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

65-63

İstanbul (Abdi İpekçi)

31.05.2016

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

75-82

İstanbul (Abdi İpekçi)

28.10.2016

Avrupa Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

87-103

İstanbul (Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu)

13.11.2016

Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

92-74

İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

26.01.2017

Avrupa Ligi

Fenerbahçe-Galatasaray

85-80

İstanbul (Abdi İpekçi)

12.03.2017

Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe

75-79

Not: Ligde 2013-2014 sezonunda play-off final serisinin son maçında Galatasaray, sahaya çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.

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