Avrupa'da 60. Türk derbisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19 Ocak Cuma günü oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş maçı, erkek basketbolunda Avrupa arenasındaki 60. Türk derbisi olacak.
Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 23 yılda Avrupa arenasında Korac Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda 59 kez birbirleriyle karşılaştı.
Avrupa'da ilk Türk derbisi 1995-1996 sezonunda Korac Kupası'nda oynandı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Korac Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti ve Türk takımlarının birbirine Avrupa'da ilk kez rakip olduğu maç 16 Ocak 1996'da oynandı.
Rakibini deplasmanda 95-68 yenen Efes Pilsen, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Korac Kupası'nı müzesine götürdü.
- Türk derbilerine Fenerbahçe damgası
Fenerbahçe, Avrupa'da Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
İlk kez 1995-1996 sezonu Korac Kupası'nda Efes Pilsen'le eşleşerek bir Türk takımıyla Avrupa arenasında mücadele eden sarı-lacivertliler, 23 yılda 25 kez Türk derbisi oynadı. Fenerbahçe bu maçların 18'ini kazanırken, 7 yenilgi aldı.
Fenerbahçe'yi 23 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 12 kez galip geldi, 11 defa da yenildi.
- Fenerbahçe, Anadolu Efes'e karşı üstün
Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'e Avrupa arenasında 11 maçta sadece 2 kez kaybetti.
Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe birbirleriyle karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'nin, yarın 12. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e karşı galibiyet sayılarında 9-2 üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk maçı 16 Ocak 1996'da (Korac Kupası) o zamanki adıyla Efes Pilsen kazanmıştı. Fenerbahçe, daha sonra rakibiyle Avrupa'da yaptığı 10 maçta sadece bir kez yenildi.
- Avrupa Ligi'nde 31 maç oynandı
Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 31 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.
Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.
FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbileri oynayan takımlar olarak dikkati çekti.
- Maçlar
Türk takımlarının Avrupa'da birbirine rakip olduğu 59 maç ve sonuçları şöyle:
|
Organizasyon
|
Sezon
|
Maç
|
Sonuç
|
Korac Kupası
|
1995-1996
|
Fenerbahçe-Efes Pilsen
|
68-95
|
Korac Kupası
|
1995-1996
|
Efes Pilsen-Fenerbahçe
|
56-74
|
Avrupa Ligi
|
1997-1998
|
Efes Pilsen-Türk Telekom
|
74-68
|
Avrupa Ligi
|
1997-1998
|
Türk Telekom-Efes Pilsen
|
69-83
|
Avrupa Ligi
|
1999-2000
|
Ülkerspor-Efes Pilsen
|
93-87
|
Avrupa Ligi
|
1999-2000
|
Efes Pilsen-Ülkerspor
|
95-74
|
Korac Kupası
|
1999-2000
|
Türk Telekom-Pınar Karşıyaka
|
78-72
|
Korac Kupası
|
1999-2000
|
Pınar Karşıyaka-Türk Telekom
|
66-65
|
Korac Kupası
|
2000-2001
|
Fenerbahçe-Türk Telekom
|
68-64
|
Korac Kupası
|
2000-2001
|
Türk Telekom-Fenerbahçe
|
73-83
|
Avrupa Kupası (FIBA)
|
2003-2004
|
Tuborg Pilsener-Tekelspor
|
78-67
|
Avrupa Kupası (FIBA)
|
2003-2004
|
Tekelspor-Tuborg Pilsener
|
74-83
|
Avrupa Kupası (FIBA)
|
2003-2004
|
Tuborg Pilsener-Fenerbahçe
|
84-67
|
EuroChallenge
|
2004-2005
|
Fenerbahçe-Beşiktaş
|
70-67
|
EuroChallenge
|
2004-2005
|
Beşiktaş-Fenerbahçe
|
81-64
|
EuroChallenge
|
2004-2005
|
Fenerbahçe-Beşiktaş
|
93-73
|
ULEB Kupası
|
2007-2008
|
Beşiktaş-Galatasaray
|
60-61
|
Avrupa Ligi
|
2011-2012
|
Anadolu Efes-Galatasaray
|
68-62
|
Avrupa Ligi
|
2011-2012
|
Galatasaray-Anadolu Efes
|
64-56
|
EuroChallenge
|
2011-2012
|
Türk Telekom-Pınar Karşıyaka
|
74-82
|
EuroChallenge
|
2011-2012
|
Pınar Karşıyaka-Türk Telekom
|
81-83
|
Avrupa Ligi
|
2012-2013
|
Fenerbahçe-Beşiktaş
|
78-72
|
Avrupa Ligi
|
2012-2013
|
Beşiktaş-Fenerbahçe
|
80-73
|
EuroChallenge
|
2012-2013
|
TOFAŞ-Pınar Karşıyaka
|
63-64
|
EuroChallenge
|
2012-2013
|
Pınar Karşıyaka-TOFAŞ
|
78-56
|
Avrupa Ligi
|
2013-2014
|
Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker
|
63-71
|
Avrupa Ligi
|
2013-2014
|
Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes
|
84-65
|
Avrupa Kupası
|
2014-2015
|
Beşiktaş-Pınar Karşıyaka
|
77-105
|
Avrupa Kupası
|
2014-2015
|
Pınar Karşıyaka-Beşiktaş
|
73-64
|
Avrupa Ligi
|
2014-2015
|
Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker
|
71-77
|
Avrupa Ligi
|
2014-2015
|
Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes
|
83-72
|
Avrupa Ligi
|
2015-2016
|
Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe
|
100-106
|
Avrupa Ligi
|
2015-2016
|
Anadolu Efes-Fenerbahçe
|
73-77
|
Avrupa Ligi
|
2015-2016
|
Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş
|
77-69
|
Avrupa Ligi
|
2015-2016
|
Fenerbahçe-Anadolu Efes
|
90-86
|
Avrupa Ligi
|
2015-2016
|
Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş
|
84-71
|
Avrupa Ligi
|
2015-2106
|
Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes
|
68-72
|
Avrupa Kupası
|
2015-2016
|
Trabzonspor Medical Park-Banvit
|
96-88
|
Avrupa Kupası
|
2015-2016
|
Banvit-Trabzonspor Medical Park
|
71-67
|
Avrupa Kupası
|
2015-2016
|
Pınar Karşıyaka-Trabzonspor Medical Park
|
81-68
|
Avrupa Kupası
|
2015-2016
|
Trabzonspor Medical Park-Pınar Karşıyaka
|
43-76
|
Avrupa Kupası
|
2015-2016
|
Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank
|
67-64
|
Avrupa Kupası
|
2015-2016
|
Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka
|
93-65
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe
|
87-103
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes
|
79-84
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Fenerbahçe-Anadolu Efes
|
88-80
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş
|
64-71
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank
|
85-80
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe
|
72-65
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Anadolu Efes-Fenerbahçe
|
80-77
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes
|
75-86
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank
|
84-73
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş
|
93-81
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş
|
85-81
|
Avrupa Ligi
|
2016-2017
|
Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank
|
73-67
|
FIBA Şampiyonlar Ligi
|
2016-2017
|
Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan
|
75-70
|
FIBA Şampiyonlar Ligi
|
2016-2017
|
Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka
|
83-90
|
ULEB Avrupa Kupası
|
2017-2018
|
Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka
|
65-84
|
Avrupa Ligi
|
2017-2018
|
Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes
|
81-70
Obradovic ve Ataman 34. kez
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, teknik adam kariyerlerinde birbirleriyle 34. kez karşılaşacak.
İkilinin bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic 'in takımları 22, Ataman'ın ekipleri ise 11 defa sahadan galip ayrıldı.
Obradovic, Ataman'a karşı son 5 maçı da kazandı. Ataman, Obradovic'in ekibine karşı son galibiyet sevincini Galatasaray'ın başında 29 Mayıs 2016'da yaşadı.
Fenerbahçe ve Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic ile Efes Pilsen, Ülkerspor ve Galatasaray'ın başında yer alan Ataman'ın, bu takımlarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:
|
Yer
|
Tarih
|
Organizasyon
|
Maç
|
Sonuç
|
Selanik
|
18.04.2000
|
Avrupa Ligi Dörtlü Final
|
Panathinaikos-Efes Pilsen
|
81-71
|
Siena
|
31.10.2002
|
Avrupa Ligi
|
M.Siena-Panathinaikos
|
77-69
|
Atina
|
15.01.2003
|
Avrupa Ligi
|
Panathinaikos-M.Siena
|
64-56
|
Siena
|
06.03.2003
|
Avrupa Ligi
|
M.Siena-Panathinaikos
|
82-76
|
Atina
|
16.04.2003
|
Avrupa Ligi
|
Panathinaikos-M.Siena
|
111-103
|
İstanbul
|
08.12.2004
|
Avrupa Ligi
|
Ülker-Panathinaikos
|
66-64
|
Atina
|
03.02.2004
|
Avrupa Ligi
|
Panathinaikos-Ülker
|
79-72
|
İstanbul
|
31.10.2005
|
Avrupa Ligi
|
Ülker-Panathinaikos
|
66-82
|
Atina
|
21.12.2005
|
Avrupa Ligi
|
Panathinaikos-Ülker
|
85-69
|
Samsun
|
09.10.2013
|
Cumhurbaşkanlığı K.
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
64-62
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
09.12.2013
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
77-62
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
31.03.2014
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
77-52
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
03.06.2014
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
89-70
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
05.06.2014
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
74-73
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
08.06.2014
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
73-64
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
10.06.2014
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
88-82
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
13.06.2014
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
76-63
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
16.06.2014
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
85-77
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
17.11.2014
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
85-74
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
09.03.2015
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
92-88
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
21.05.2015
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
93-67
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
24.05.2015
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
70-69
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
27.05.2015
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
67-59
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
02.11.2015
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
80-63
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
27.02.2016
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
77-68
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
25.05.2016
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
93-79
|
İstanbul (Ülker Sports Arena)
|
27.05.2016
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
80-55
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
29.05.2016
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
65-63
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
31.05.2016
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
75-82
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
28.10.2016
|
Avrupa Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
87-103
|
İstanbul (Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu)
|
13.11.2016
|
Basketbol Süper Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
92-74
|
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|
26.01.2017
|
Avrupa Ligi
|
Fenerbahçe-Galatasaray
|
85-80
|
İstanbul (Abdi İpekçi)
|
12.03.2017
|
Basketbol Süper Ligi
|
Galatasaray-Fenerbahçe
|
75-79
Not: Ligde 2013-2014 sezonunda play-off final serisinin son maçında Galatasaray, sahaya çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.
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