Avrupa'da 60. Türk derbisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19 Ocak Cuma günü oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş maçı, erkek basketbolunda Avrupa arenasındaki 60. Türk derbisi olacak.

Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 23 yılda Avrupa arenasında Korac Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda 59 kez birbirleriyle karşılaştı.

Avrupa'da ilk Türk derbisi 1995-1996 sezonunda Korac Kupası'nda oynandı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Korac Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti ve Türk takımlarının birbirine Avrupa'da ilk kez rakip olduğu maç 16 Ocak 1996'da oynandı.

Rakibini deplasmanda 95-68 yenen Efes Pilsen, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Korac Kupası'nı müzesine götürdü.

- Türk derbilerine Fenerbahçe damgası

Fenerbahçe, Avrupa'da Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

İlk kez 1995-1996 sezonu Korac Kupası'nda Efes Pilsen'le eşleşerek bir Türk takımıyla Avrupa arenasında mücadele eden sarı-lacivertliler, 23 yılda 25 kez Türk derbisi oynadı. Fenerbahçe bu maçların 18'ini kazanırken, 7 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'yi 23 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 12 kez galip geldi, 11 defa da yenildi.

- Fenerbahçe, Anadolu Efes'e karşı üstün

Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'e Avrupa arenasında 11 maçta sadece 2 kez kaybetti.

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe birbirleriyle karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin, yarın 12. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e karşı galibiyet sayılarında 9-2 üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk maçı 16 Ocak 1996'da (Korac Kupası) o zamanki adıyla Efes Pilsen kazanmıştı. Fenerbahçe, daha sonra rakibiyle Avrupa'da yaptığı 10 maçta sadece bir kez yenildi.

- Avrupa Ligi'nde 31 maç oynandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 31 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.

Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbileri oynayan takımlar olarak dikkati çekti.

- Maçlar

Türk takımlarının Avrupa'da birbirine rakip olduğu 59 maç ve sonuçları şöyle:

Organizasyon Sezon Maç Sonuç Korac Kupası 1995-1996 Fenerbahçe-Efes Pilsen 68-95 Korac Kupası 1995-1996 Efes Pilsen-Fenerbahçe 56-74 Avrupa Ligi 1997-1998 Efes Pilsen-Türk Telekom 74-68 Avrupa Ligi 1997-1998 Türk Telekom-Efes Pilsen 69-83 Avrupa Ligi 1999-2000 Ülkerspor-Efes Pilsen 93-87 Avrupa Ligi 1999-2000 Efes Pilsen-Ülkerspor 95-74 Korac Kupası 1999-2000 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka 78-72 Korac Kupası 1999-2000 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom 66-65 Korac Kupası 2000-2001 Fenerbahçe-Türk Telekom 68-64 Korac Kupası 2000-2001 Türk Telekom-Fenerbahçe 73-83 Avrupa Kupası (FIBA) 2003-2004 Tuborg Pilsener-Tekelspor 78-67 Avrupa Kupası (FIBA) 2003-2004 Tekelspor-Tuborg Pilsener 74-83 Avrupa Kupası (FIBA) 2003-2004 Tuborg Pilsener-Fenerbahçe 84-67 EuroChallenge 2004-2005 Fenerbahçe-Beşiktaş 70-67 EuroChallenge 2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 81-64 EuroChallenge 2004-2005 Fenerbahçe-Beşiktaş 93-73 ULEB Kupası 2007-2008 Beşiktaş-Galatasaray 60-61 Avrupa Ligi 2011-2012 Anadolu Efes-Galatasaray 68-62 Avrupa Ligi 2011-2012 Galatasaray-Anadolu Efes 64-56 EuroChallenge 2011-2012 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka 74-82 EuroChallenge 2011-2012 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom 81-83 Avrupa Ligi 2012-2013 Fenerbahçe-Beşiktaş 78-72 Avrupa Ligi 2012-2013 Beşiktaş-Fenerbahçe 80-73 EuroChallenge 2012-2013 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka 63-64 EuroChallenge 2012-2013 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ 78-56 Avrupa Ligi 2013-2014 Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker 63-71 Avrupa Ligi 2013-2014 Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes 84-65 Avrupa Kupası 2014-2015 Beşiktaş-Pınar Karşıyaka 77-105 Avrupa Kupası 2014-2015 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş 73-64 Avrupa Ligi 2014-2015 Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker 71-77 Avrupa Ligi 2014-2015 Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes 83-72 Avrupa Ligi 2015-2016 Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe 100-106 Avrupa Ligi 2015-2016 Anadolu Efes-Fenerbahçe 73-77 Avrupa Ligi 2015-2016 Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş 77-69 Avrupa Ligi 2015-2016 Fenerbahçe-Anadolu Efes 90-86 Avrupa Ligi 2015-2016 Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş 84-71 Avrupa Ligi 2015-2106 Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes 68-72 Avrupa Kupası 2015-2016 Trabzonspor Medical Park-Banvit 96-88 Avrupa Kupası 2015-2016 Banvit-Trabzonspor Medical Park 71-67 Avrupa Kupası 2015-2016 Pınar Karşıyaka-Trabzonspor Medical Park 81-68 Avrupa Kupası 2015-2016 Trabzonspor Medical Park-Pınar Karşıyaka 43-76 Avrupa Kupası 2015-2016 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank 67-64 Avrupa Kupası 2015-2016 Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka 93-65 Avrupa Ligi 2016-2017 Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe 87-103 Avrupa Ligi 2016-2017 Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes 79-84 Avrupa Ligi 2016-2017 Fenerbahçe-Anadolu Efes 88-80 Avrupa Ligi 2016-2017 Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş 64-71 Avrupa Ligi 2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank 85-80 Avrupa Ligi 2016-2017 Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe 72-65 Avrupa Ligi 2016-2017 Anadolu Efes-Fenerbahçe 80-77 Avrupa Ligi 2016-2017 Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes 75-86 Avrupa Ligi 2016-2017 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank 84-73 Avrupa Ligi 2016-2017 Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş 93-81 Avrupa Ligi 2016-2017 Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş 85-81 Avrupa Ligi 2016-2017 Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank 73-67 FIBA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan 75-70 FIBA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka 83-90 ULEB Avrupa Kupası 2017-2018 Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka 65-84 Avrupa Ligi 2017-2018 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes 81-70

Obradovic ve Ataman 34. kez

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, teknik adam kariyerlerinde birbirleriyle 34. kez karşılaşacak.

İkilinin bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic 'in takımları 22, Ataman'ın ekipleri ise 11 defa sahadan galip ayrıldı.

Obradovic, Ataman'a karşı son 5 maçı da kazandı. Ataman, Obradovic'in ekibine karşı son galibiyet sevincini Galatasaray'ın başında 29 Mayıs 2016'da yaşadı.

Fenerbahçe ve Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic ile Efes Pilsen, Ülkerspor ve Galatasaray'ın başında yer alan Ataman'ın, bu takımlarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:

Yer Tarih Organizasyon Maç Sonuç Selanik 18.04.2000 Avrupa Ligi Dörtlü Final Panathinaikos-Efes Pilsen 81-71 Siena 31.10.2002 Avrupa Ligi M.Siena-Panathinaikos 77-69 Atina 15.01.2003 Avrupa Ligi Panathinaikos-M.Siena 64-56 Siena 06.03.2003 Avrupa Ligi M.Siena-Panathinaikos 82-76 Atina 16.04.2003 Avrupa Ligi Panathinaikos-M.Siena 111-103 İstanbul 08.12.2004 Avrupa Ligi Ülker-Panathinaikos 66-64 Atina 03.02.2004 Avrupa Ligi Panathinaikos-Ülker 79-72 İstanbul 31.10.2005 Avrupa Ligi Ülker-Panathinaikos 66-82 Atina 21.12.2005 Avrupa Ligi Panathinaikos-Ülker 85-69 Samsun 09.10.2013 Cumhurbaşkanlığı K. Fenerbahçe-Galatasaray 64-62 İstanbul (Abdi İpekçi) 09.12.2013 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 77-62 İstanbul (Ülker Sports Arena) 31.03.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 77-52 İstanbul (Ülker Sports Arena) 03.06.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 89-70 İstanbul (Ülker Sports Arena) 05.06.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 74-73 İstanbul (Abdi İpekçi) 08.06.2014 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 73-64 İstanbul (Abdi İpekçi) 10.06.2014 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 88-82 İstanbul (Ülker Sports Arena) 13.06.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 76-63 İstanbul (Abdi İpekçi) 16.06.2014 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 85-77 İstanbul (Ülker Sports Arena) 17.11.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 85-74 İstanbul (Abdi İpekçi) 09.03.2015 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 92-88 İstanbul (Ülker Sports Arena) 21.05.2015 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 93-67 İstanbul (Abdi İpekçi) 24.05.2015 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 70-69 İstanbul (Ülker Sports Arena) 27.05.2015 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 67-59 İstanbul (Abdi İpekçi) 02.11.2015 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 80-63 İstanbul (Ülker Sports Arena) 27.02.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 77-68 İstanbul (Ülker Sports Arena) 25.05.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 93-79 İstanbul (Ülker Sports Arena) 27.05.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 80-55 İstanbul (Abdi İpekçi) 29.05.2016 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 65-63 İstanbul (Abdi İpekçi) 31.05.2016 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 75-82 İstanbul (Abdi İpekçi) 28.10.2016 Avrupa Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 87-103 İstanbul (Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu) 13.11.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 92-74 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 26.01.2017 Avrupa Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 85-80 İstanbul (Abdi İpekçi) 12.03.2017 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 75-79

Not: Ligde 2013-2014 sezonunda play-off final serisinin son maçında Galatasaray, sahaya çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.