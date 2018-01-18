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Beşiktaş transferde sona yaklaşıyor!
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BEŞİKTAŞ TRANSFERDE SONA YAKLAŞIYOR!

Beşiktaş transferde sona yaklaşıyor!

Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaşıyor. Siyah beyazlılar, Leicester City’den Islam Slimani’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için temaslarını yoğunlaştırdı.

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Beşiktaş, forvet transferini kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor.

İngiltere’ye giden başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Islam Slimani’yi yakın takibe aldı.

İngiliz ekibinin, Federasyon Kupası'nda Fleetwood ile oynadığı maçı tribünden izleyen Orman, karşılaşma sonrası temaslarda bulundu.

Leicester City bir süre önce Beşiktaş’ın Slimani'yi kiralama isteğine sıcak bakmamış ve Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle teklif etmişti.

Maçın ardından yapılan görüşmede İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan siyah beyazlılar, Leicester City'nin cevabını bekliyor.

Fikret Orman, İngiltere’de Diafra Sakho için West Ham United ile de temaslarda bulundu. Slimani transferinin gerçekleşmemesi ihtmaline karşı Sakho alternatifini hazırda tutan Beşiktaş, Senegalli oyuncuyu bonservisle kadrosuna katabilir. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Siyah beyazlılar bu nedenle Sakho’yu bonservisiyle transfer etmeyi planlıyor.

Yönetim önümüzdeki günlerde Leicester City ve West Ham’dan gelecek cevaplara göre yeni forvetini belirleyecek.
 

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