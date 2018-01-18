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1. Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı
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1. LİG'DE 18. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

1. Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

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TFF 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

20 Ocak Cumartesi: 

13.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan

15.30 Eskişehirspor-İstanbulspor: Özgüç Türkalp

21 Ocak Pazar: 

13.00 Ümraniyespor-Gaziantepspor: Alper Çetin

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Onur Karabaş

15.30 Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor: Emre Malok

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Boluspor: Volkan Bayarslan

18.00 Altınordu-Elazığspor: Tugay Kaan Numanoğlu

22 Ocak Pazartesi: 

18.00 Denizlispor-Adanaspor: Süleyman Abay

18.00 Gazişehir Gaziantep-Samsunspor: Bülent Birincioğlu
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