1. Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
20 Ocak Cumartesi:
13.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan
15.30 Eskişehirspor-İstanbulspor: Özgüç Türkalp
21 Ocak Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Gaziantepspor: Alper Çetin
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Onur Karabaş
15.30 Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor: Emre Malok
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Boluspor: Volkan Bayarslan
18.00 Altınordu-Elazığspor: Tugay Kaan Numanoğlu
22 Ocak Pazartesi:
18.00 Denizlispor-Adanaspor: Süleyman Abay
18.00 Gazişehir Gaziantep-Samsunspor: Bülent Birincioğlu
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