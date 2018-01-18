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Süper Lig'de haftanın hakemleri
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Ocak Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Ümit Öztürk

21 Ocak Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

22 Ocak Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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