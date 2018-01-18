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Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk edecek
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KASIMPAŞA, ALANYASPOR'U KONUK EDECEK

Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında 19 Ocak Cuma günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

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Ligin 18. haftasındaki Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor müsabakası, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun tedavisi sürüyor.

Bu müsabaka öncesi 19 puanlı Kasımpaşa 11., 18 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 13. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Kasımpaşa, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
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