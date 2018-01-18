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Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
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TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'DA

Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da

Trabzonspor, yeni transferine kavuştu! Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen sol bek Filip Novak İstanbul'a geldi.

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Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’a gelen ve pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan Novak daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.

Novak'ın sağlık kontrolünün ardından birkaç gün içinde Trabzonspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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