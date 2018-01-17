Buz: Takımın maçı çevirmesi çok önemliydi.

Osmanlıspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası rövanş karşılaşması sonrası Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Buz'un açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

"Kamp pozitif geçti. Bunu buraya yansıtmak istedik. Futbol bu farklı yere gidebilirdi. İç sahada sıkıntı yaşamıyoruz, deplasman karnemizi düzeltmek için çalışacağız. Takımımın maçı çevirmesi bizim için çok olumluydu."