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Buz: Takımın maçı çevirmesi çok önemliydi.
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BUZ: TAKIMIN MAÇI ÇEVİRMESİ ÇOK ÖNEMLİYDİ.

Buz: Takımın maçı çevirmesi çok önemliydi.

Irfan Buz'un Beşıktaş kupa maçı sonrası açıklaması

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Osmanlıspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası rövanş karşılaşması sonrası Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Buz'un açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

"Kamp pozitif geçti. Bunu buraya yansıtmak istedik. Futbol bu farklı yere gidebilirdi. İç sahada sıkıntı yaşamıyoruz, deplasman karnemizi düzeltmek için çalışacağız. Takımımın maçı çevirmesi bizim için çok olumluydu."

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