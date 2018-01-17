Osmanlıspor maçı çevirdi ama turu geçemedi.

Beşiktaş, Osmanlıspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İlk maçta rakibini 4-1 yenen Beşiktaş, Başkent'te 83. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti.

Osmanlıspor'da Cikalleshi, 86. dakikada skoru eşitledi. Bir dakika sonra Mitrovic'in Aminu'ya yaptığı harekete hakem penaltı dedi. 88. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Cikalleshi, panenka penaltısı denilen vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Osmanlıspor'u 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikakarda iki takımın çabası sounç vermedi ve Osmanlıspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, farklı kazandıkları ilk maça göre 11'de 6 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, ligin ilk devresinde fazla forma şansı bulamayan futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyu tercih etti.



Güneş, İstanbul'daki ilk maçta 11'de şans verdiği Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Negredo ve Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yerine Mitrovic, Medel, Necip Uysal, Lens, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'i tercih etti.



Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida ise lisansı çıkmadığı için 21 kişilik kadroda yer almadı.



Beşiktaş'ın ilk 11'ini Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Lens, Tolgay Arslan, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek oluşturdu.



Bu şartlar altında başlayan maçta iki takım da gol pozisyonları bulmakta zorlandı. Siyah Beyazlılar'ın ilk yarıda rakip kaleye şut çekmemesi dikkat çekti.



Maçın son dakikaları ise hareketli dakikalara sahne oldu. İlk olarak 83. dakikada Lens'in sol kanattan ortasına Mustafa Pektemek, altıpas ön çizgisi yarınında kafayı vurdu. Top sağ direğin yanından ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 1-0 öne geçti.



86. dakikada Cikalleshi, bir anda cezasahası sağ içinde topla buluştu. Yerden sert ve düzgün vurdu, top ağlarla buluştu.

Bir dakika sonra ise Mitrovic'in Aminu'ya cezasahası içinde yaptığı harekete hakem Koray Gençerler penaltı dedi. 88. dakikada beyaz noktaya geçen Cikilashi, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti: Osmanlıspor: 2 - Beşiktaş: 1