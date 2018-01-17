Maliye Piyango evinde set vermedi

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Maliye Piyango, 3. tur ilk maçında sahasında Belarus'un Stroitel takımını 3-0 mağlup etti.

Maliye Piyango, etkili servisle başladığı setin ilk bölümünde sert hücum yaptı. Dengeli giden oyunda Maliye Piyango, Venno, Stroitel ise Panasenko ile sayı üretti. İlk teknik mola 8-7 Türk temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi. File önünde iyi kapanamayan Maliye Piyango, rakibinin ortadan hızlı hücumlarına engel olamadı. Stroitel, kısa toplarda Panasenko, köşelerden ise Shorkin ile sayı bularak 2. teknik olaya 16-14 üstün girdi. Venno'nun sert smaçları ve Kemal'in bloklarıyla 3-0'lık seri yakalayan Maliye Piyango yeniden öne geçti:17-16. Pasör Gjorgiev servisteyken 5-0'lık seri daha yakalayan Maliye Piyango, seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti.

Maliye Piyango, 2. sette de hız kesmedi. Belarus ekibi, file önünde çok iyi kapanan rakibi karşısında sayı üretmekte zorlandı. Setin 2. teknik molası 16-11 Maliye Piyango'nun üstünlüğüyle tamamlandı. Oyundan düşen Stroitel, farkı eritmeyi başaramadı ve seti 25-15 alan Maliye Piyango, skoru 2-0'a getirdi.

Stroitel, 3. sette hiç varlık gösteremedi. Mücadeleden yoksun geçen sette Venno yıldızlaşırken, Maliye Piyango, ilk teknik molayı 8-5, 2. teknik molayı ise 16-10 önde geçti. Türk temsilcisi seti 25-19 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve tur atlama yolunda avantaj sağladı.

İki takım arasındaki 3. tur rövanş maçı, 31 Ocak'ta Belarus'un başkenti Minsk'te oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Miroslav Juracek (Slovakya)

Maliye Piyango: Venno, Siltala, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz)

Stroitel: Panasenko, Dabovic, Seppanen, Burau, Akulich, Shorkin (Zabarouski, Davyskiba, Kosach, Kurash, Sinhayeuski)

Setler: 25-21, 25-15, 25-19

Süre: 71 dakika (26, 22, 23)