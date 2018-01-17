Halkbank deplasmanda kaybetti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Seramiksan, Halkbank'ı 3-1 yendi.

Her iki takımın da hızlı başladığı müsabakada teknik molaya Halkbank, 12-8 önde girdi. Molanın ardından rakibi üzerinde baskıyı arttıran Halkbank, ilk seti 25-10 önde bitirdi.

İkinci sete hızlı başlayan, etkili oyununu set boyunca sürdüren Seramiksan, ikinci seti 25-19 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette her iki takım da etkili oynarken temposunu düşürmeyen Seramiksan, bu seti de 28-26 kazandı.

Dördüncü sette arka arkaya aldığı sayılarla rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, bu seti de 25-21 alıp maçı 3-1 kazandı.

Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Sadettin Deneri, Mustafa Çoban

Seramiksan: Malasevic, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Bayramova, Krsmanovıc, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Sedef Sazlıdere, Gizem Mısra Aşcı, Müge Örencik, Sinem Yıldız)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Ramirez, Salas, Perez (Derya Çayırgan, Mariana Aydın, Eylül Akarçeşme, Ezgi Dokuzlar, Hande Naz Şimşek, Gülece Güder, Ceyda Durukan, Kezban Ezgi Kara)

Setler: 10-25, 25-19, 28-26, 25-21

Süre: 108 dakika (19, 28, 33, 28)