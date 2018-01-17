Halkbank deplasmanda kaybetti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Seramiksan, Halkbank'ı 3-1 yendi.
Her iki takımın da hızlı başladığı müsabakada teknik molaya Halkbank, 12-8 önde girdi. Molanın ardından rakibi üzerinde baskıyı arttıran Halkbank, ilk seti 25-10 önde bitirdi.
İkinci sete hızlı başlayan, etkili oyununu set boyunca sürdüren Seramiksan, ikinci seti 25-19 kazanarak durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sette her iki takım da etkili oynarken temposunu düşürmeyen Seramiksan, bu seti de 28-26 kazandı.
Dördüncü sette arka arkaya aldığı sayılarla rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, bu seti de 25-21 alıp maçı 3-1 kazandı.
Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Sadettin Deneri, Mustafa Çoban
Seramiksan: Malasevic, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Bayramova, Krsmanovıc, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Sedef Sazlıdere, Gizem Mısra Aşcı, Müge Örencik, Sinem Yıldız)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Ramirez, Salas, Perez (Derya Çayırgan, Mariana Aydın, Eylül Akarçeşme, Ezgi Dokuzlar, Hande Naz Şimşek, Gülece Güder, Ceyda Durukan, Kezban Ezgi Kara)
Setler: 10-25, 25-19, 28-26, 25-21
Süre: 108 dakika (19, 28, 33, 28)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.