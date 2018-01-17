İhalesiz 7 milyona Süper Lig kulübü. Üstelik lüks stat bedava!

Arda’yı maç başı, bonus ve diğer ödemeler dahil yaklaşık 10 milyon Avro’ya transfer eden Medipol Başakşehir FK, İBB Başkanvekili damat Göksel Gümüşdağ’a 7 milyona ihalesiz satıldı, stat hediye edildi. Takımın gerçek değeri 80.8 milyon Avro!

Arda Turan’ı maç başı, bonus ve diğer ödemeler dahil yaklaşık 10 milyon Avro’ya transfer eden Medipol Başakşehir FK’nin, İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’a, ‘yok pahasına satıldığı’ ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adı ile markalaşan kulübün bugünkü tahmini değeri 80.85 milyon Avro!

İstanbul’un takımı idi!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1990’da Nurettin Sözen döneminde kuruldu. Süper Lig’e 2007’de Kadir Topbaş döneminde çıktı. Ancak 2013 yılında küme düştü. 2014’te tam Süper Lig’e çıkmak üzereyken futbol şubesi belediye ana yapısından ayrıldı. İstanbul Başakşehir Futbol Yatırımları AŞ oldu.

Ticaret sicil gazetesinin 10.06.2014 tarihli 8557 sayılı nüshasına göre de Göksel Gümüşdağ ve 6 arkadaşı tarafından kurulan 7 milyonluk bir sermaye şirketine dönüştü. Mustafa Saral, Mehmet Nuri Ersoy, Ömer Faruk Ayvacı, Mahmut Volkan Sarıhan, Mesut Altan, Kaan Şahin ise diğer hissedarlar.

24 yıl bir kamu kurumu olarak faaliyet gösteren İBB Spor, yaklaşık 3 yıldır Gümüşdağ ve arkadaşlarının kulübü olarak faaliyet gösteriyor. Göksel Gümüşdağ’ın İBB Başkanvekili olması ve yönettiği bir kamu kurumunun kulübünü etik olarak alması ve yaptığı evlilik dolayısıyla saraya yakın olması ayrı bir tartışma konusu. Ancak buradaki asıl sorun ‘akrabalık’tan çok İBB Spor’un, Göksel Gümüşdağ ve arkadaşlarına kaça satıldığı!

İhalesi yapıldı mı?

İBB bünyesindeyken CHP’nin 2014 yerel seçimlerinde gösterdiği tepki nedeniyle isim ve şekil değiştiren İBB Spor’un satış süreci sancılı. O dönemle ilgili, “İhaleye katılan başka firma ve şahıslar oldu mu? Kamu kurumuna ait bir futbol kulübü, özel kulübe dönüşebilir mi? İBB Başkanvekili olan Göksel Gümüşdağ’ın, yönettiği kamu kurumuna ait bir kulübe sahip olması yasal açıdan mümkün mü? Bu alışverişten önce futbol ekonomisinden anlayan bir bilirkişi heyeti tarafından değer saptaması yapıldı mı?” gibi sorular gündeme geliyor.

İddialara göre ise ortada çok büyük bir rant var. Diyelim Başakşehir Futbol Yatırımları AŞ, sezon sonu çok büyük bir bedelle satıldı, ki Katarlı işadamlarının bu kulüple ilgilendiği medyada yer alıyor. İşte bu satış gerçekleşirse rant kamu yerine kişilerin cebine akacak.

Otoriteler, Süper Ligde borçsuz bir kulübün, hele kadro zenginliğine sahip bir ekibin değerine paha biçemiyorlar. İstanbul’da amatör kulüplerin, 3. lig takımlarının statları yıkılırken kamuya ait bir şirkete el değiştirdiği anda bugünkü değeri en az 200 milyon lira olan modern bir stat hediye edilmesi de eşitsizlik anlamında büyük bir sıkıntı. 600 takım, 98 sahada kendine yer bulamıor.

Statları ellerinden alınan kulüpler, “Bu tür örnekleri geçmişte Saddam’ın Irak’ın da, Esad’ın Suriye’sinde gördük. Ancak Türkiye laik, sosyal, demokratik bir hukuk devletidir. Nasıl oluyor da böyle bir rant kamuoyunun gözü önünde birilerine veriliyor ve buna sessiz kalınıyor? Arda transferini yazmak gazetecilik değildir. Gazetecilik bu alışverişin perde arkasını sorgulayabilmektir” diyorlar. Yazarımız Bilgin Gökberk’in sosyal medyada yazdığı gibi “Ülkede spor medyası olsa şu soruyu sorardı: Arda Turan referandum öncesi evet yerine hayır videosu çekse bu transfer gerçekleşir miydi?”

‘Hayallerime ışık tuttular’

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan için imza töreni düzenlendi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile sponsor yetkilileri de hazır bulundu.

Gümüşdağ, transferde yaşananları ve Arda’ya yapacakları ödemeyle ilgili “Arda’nın sözleşmesiyle ilgili 2.5 yıllık bedelsiz transfer oldu şeklinde spekülasyonlar yapıldı. Arda Turan’a yarım sezon 2 milyon Avro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon Avro artı bonus vereceğiz. Arda’nın satın alma opsiyonu Başakşehir’de. Eğer ki önümüzdeki sezon satılırsa bonservisinin yüzde 25’ini alacağız. Barcelona’ya ise herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Sadece şampiyon olursak 300 bin Avro vereceğiz” dedi.

‘Futbolu özledim’

Arda, Başakşehir’in hayallerine ışık tuttuğunu belirterek “Hayalime, şampiyonluk arzuma ışık tuttular. Benim için özel ve anlamı olan bir imza. Atletico Madrid’e attığım imza günlerimi hatırlatıyor. İnanarak ve isteyerek geldim. Başakşehir’in vizyonuna ve organizasyonuna o kadar çok inandım ki. Hayatım boyunca en çok istediğim şeye, futbol oynamaya geldiğim için çok heyecanlıyım. Futbol oynamayı çok özledim” diye konuştu. “Türkiye’ye dönersem Galatasaray dışında oynamam’ demiştin, ne değişti” sorusu üzerine milli futbolcu, “Kulübüm bana kucağını açarsa diye başlayan bir cümleydi” yanıtını verdi. Arda Turan, Fatih Terim sorusu üzerine de, “Benim de kimseyle bir sorunum yok, herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hasan Al