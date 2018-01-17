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Beşiktaş'a kötü haber! Boyko transferi yattı!
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BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER! BOYKO TRANSFERİ YATTI!

Beşiktaş'a kötü haber! Boyko transferi yattı!

Beşiktaş Kulübü, Denys Boyko için Belçika ekibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirmişti. Bu transferin gerçekleşmediği iddia edildi.

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Haber 1903’ün haberine göre; Club Brugge ile Boyko’nun transferi konusunda anlaşma sağlanamadığı ve Ukraynalı eldivenin Türkiye’ye döneceği ifade edildi. Haberde, Club Brugge'ün ilk görüşmede mali şartları kabul ettiği, daha sonra transferden vazgeçtiği belirtildi.

2015-2016 sezonunda Dnipro’dan Beşiktaş’a transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Boyko, İspanyol ekibi Malaga’ya kiralanmıştı.

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