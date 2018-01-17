Beşiktaş'a kötü haber! Boyko transferi yattı!

Haber 1903’ün haberine göre; Club Brugge ile Boyko’nun transferi konusunda anlaşma sağlanamadığı ve Ukraynalı eldivenin Türkiye’ye döneceği ifade edildi. Haberde, Club Brugge'ün ilk görüşmede mali şartları kabul ettiği, daha sonra transferden vazgeçtiği belirtildi.
2015-2016 sezonunda Dnipro’dan Beşiktaş’a transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Boyko, İspanyol ekibi Malaga’ya kiralanmıştı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.