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Yıldırım Demirören'e plaket! Yeni imajı dikkat çekti!
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YILDIRIM DEMİRÖREN'E PLAKET! YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ!

Yıldırım Demirören'e plaket! Yeni imajı dikkat çekti!

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e Riva'da bugün nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette TFF yön

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı.

Demirören bıyık bıraktı

Ziyarette Murat Şahin tarafından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e plaket takdim edildi. Bu arada TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in son hali dikkat çekti. Demirören'in yeni imajı gözlerden kaçmadı.

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