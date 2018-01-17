Yıldırım Demirören'e plaket! Yeni imajı dikkat çekti!

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı.
Ziyarette Murat Şahin tarafından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e plaket takdim edildi. Bu arada TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in son hali dikkat çekti. Demirören'in yeni imajı gözlerden kaçmadı.
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