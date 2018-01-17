Karabükspor'da 3 imza

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor'dan Murat Akın, Batman Petrolspor'dan Yusuf Akbulut ve Kastamonuspor 1966'dan Alican Karadağ ile sözleşme imzaladı.
Kulübün Metin Türker Tesisleri'nde düzenlenen törende orta saha oyuncusu Murat Akın ve forvet Yusuf Akbulut 1,5 yıllığına, ön libero Alican Karadağ ise sezon sonuna kadar kendilerini kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Futbol şube sorumlusu Bülent Toraman, törende yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bugün imza atan oyuncuların çok değerli olduğunu anlatan Toraman, takıma katkı sağlayacaklarına inandıklarını kaydetti.
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