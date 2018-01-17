﻿
Bursaspor, Grozav ile anlaştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BURSASPOR, GROZAV İLE ANLAŞTI

Bursaspor, Grozav ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Musa Sow'un ardından bir ismi daha kadrosuna kattı. 

377 Okunma

Yeşil beyazlı ekip, Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Gheorghe Grozav'u transfer etti. 

Kulüpten yapılan açıklamada "Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Gheorghe Grozav kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan 6 ay + 2 yıllık sözleşmeyi imzalamıştır." denildi.  

ETİKETLER #Bursaspor
Maç sonrası ortalık karıştı
Bursaspor'un yeni transferi Sow ilk maçına çıktı
4
Kazanan Bursa turlayan Gençlerbirliği!
Moussa Sow sağlık kontrolünden geçti
Ali Ay, Sow transferinin detaylarını açıkladı!
Süper Lig'de 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿