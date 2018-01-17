Bursaspor, Grozav ile anlaştı

Yeşil beyazlı ekip, Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Gheorghe Grozav'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada "Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Gheorghe Grozav kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan 6 ay + 2 yıllık sözleşmeyi imzalamıştır." denildi.
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