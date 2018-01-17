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Galatasaray'da bir değişiklik daha!
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GALATASARAY'DA BİR DEĞİŞİKLİK DAHA!

Galatasaray'da bir değişiklik daha!

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin ardından Türk Telekom Stadı'nda da hibrit çime geçiyor.

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Sarı kırmızılı kulüp, bir süredir yenilemeyi planladığı stadın zemini için çalışmalara başladı. İngiltere'den gelen uzmanların incelemelerinin ardından kısa sürede zeminin yenileneceği ve Osmanlıspor mücadelesinin hibrit çimde oynanabileceği belirtildi.

Wembley Stadı'nın çimlerini de yapan uzmanlar, Türk Telekom Stadı'nda incelemeler yaptı ve zeminin altyapı sisteminin iyi olduğuna karar verdi. Toprakta herhangi bir değişiklik yapmadan zeminin değiştirilebileceği kararlaştırıldı ve çalışmalar hızlı bir şekilde başladı.

Galatasaray, 2013 yılında İngiltere Milli Takımı'nın Birmingham'daki St.George's Park'ta yaptığı yaz kampında hibrit çim için bilgiler almıştı. O dönemde de takımın başında olan Fatih Terim, İngiliz uzmanların bu konuya hakim olduğunu belirterek Florya'dan sonra Türk Telekom Stadı'nda da hibrit çimin yapılmasını önerdi.
Yönetimin onayıyla hibrit çim dönemi için hazırlıklar başlamış oldu.

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