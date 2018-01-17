Beşiktaş'ta forvet arayışları

Siyah beyazlıların Londra'da aralarında Welbeck, Sturridge, Giroud, Slimani'nin de bulunduğu 10'a yakın oyuncunun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.
Fiorentinalı Babacar'ın menajeri ile de görüşen Beşiktaş yönetiminin, İtalyan ekibiyle anlaşma aşamasına geldiği ancak, Senegalli oyuncuyla henüz maaş konusunda orta noktayı bulamadığı öğrenildi.
Öncelikli hedefi Babacar veya Leicester City forması giyen Slimani olan yönetime West Ham'dan Chicharito lakaplı Javier Hernandez de önerildi.
West Ham'da bir türlü bekleneni veremeyen Meksikalı oyuncuyu kiralamaya sıcak bakan yöneticiler görüşmelerini sürdürüyor.
Chicharito, bu sezon Premier lig'de 17 maçta 4 gol kaydetti.
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