﻿
Beşiktaş'ta forvet arayışları
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TA FORVET ARAYIŞLARI

Beşiktaş'ta forvet arayışları

Beşiktaş transfer komitesi İngiltere'de forvet arayışlarını sürdürüyor.

299 Okunma

Siyah beyazlıların Londra'da aralarında Welbeck, Sturridge, Giroud, Slimani'nin de bulunduğu 10'a yakın oyuncunun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

Fiorentinalı Babacar'ın menajeri ile de görüşen Beşiktaş yönetiminin, İtalyan ekibiyle anlaşma aşamasına geldiği ancak, Senegalli oyuncuyla henüz maaş konusunda orta noktayı bulamadığı öğrenildi.

Öncelikli hedefi Babacar veya Leicester City forması giyen Slimani olan yönetime West Ham'dan Chicharito lakaplı Javier Hernandez de önerildi.

West Ham'da bir türlü bekleneni veremeyen Meksikalı oyuncuyu kiralamaya sıcak bakan yöneticiler görüşmelerini sürdürüyor.

Chicharito, bu sezon Premier lig'de 17 maçta 4 gol kaydetti.

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş'a kötü haber! Boyko transferi yattı!
Beşiktaş'ta transferde ilk hedef Welbeck!
Cenk Tosun'dan sonra bir ayrılık daha
Beşiktaş borsaya bildirdi!
Boyko Beşiktaş'tan ayrıldı
Beşiktaşlı Aras Özbiliz'e talip var
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿