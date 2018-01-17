Kartal: Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz

Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal, teknik ekip ve futbolcular, geçtiğimiz Pazar Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 21. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Başkan seçilen, Başkanımız Mehmet Yiğiner’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

“Zor kazanılan şeyler değerli olur”

Oldukça sıcak ve samimi geçen ziyarette Mehmet Yiğiner, “İlk yarıyı lider kapatarak çok İyi bir mücadele sergilediniz. Allah’ın izniyle Birlik ve beraberlik, bu istek, bu mücadele, bu çalışma Ankaragücü’müzü Şampiyon yapacaktır. Her şey çok iyi ve güzel gidiyor. Ankaragücü’nü Süper Lig’e taşımak istiyoruz. Bu süreçte futbolcularımızı mağdur etmeyeceğiz. Sizin mutluluğunuz bizim için önemli. Biz büyük bir aileyiz ve ne kadar zor olursa olsun her işin üstesinden gelecek güçteyiz. Sizlere güveniyorum. Zor kazanılan şeyler daha değerli olur ve daha büyük bir sevinç yaratır. Hepinize ziyaretinizden ötürü teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

İsmail Kartal’dan tebrik

Yiğiner’i tebrik eden Teknik Direktör İsmail Kartal ise, ”Büyük bir fark atarak yeniden başkanlığa seçildiniz sizi ve yönetiminizi tebrik ediyorum. Hem Ankaragücü için hem de esnaf için çok büyük işler yapacağınıza yürekten inanıyorum. Daha güçlü bir birliktelikle, inşallah hep beraber Ankaragücü’nü sizlerin de sayesiyle hak ettiği yere getireceğiz” dedi.