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Galatasaray'a bomba teklif! 'Talisca'yı alın!'
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GALATASARAY'A BOMBA TEKLİF! 'TALİSCA'YI ALIN!'

Galatasaray'a bomba teklif! 'Talisca'yı alın!'

Beşiktaş’ta başarılı futbolu ile beğeni toplayan Talisca’nın transferi tam bir kaos halini aldı.

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Talisca'nın sözleşme yenilemeyi kabul etmemesini içerleyen ve henüzBeşiktaş'la da anlaşamayan Portekiz ekibi Benfica, ortalığı kızıştırmak için Galatasaray ile temas kurdu.

Brezilyalı oyuncunun hakları için görüşmek isterlerse kendilerini Lizbon'da konuk etmekten mutluluk duyacaklarını iletti. Konu Başkan Özbek'e iletildi ama sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın devrede olduğu bir ortamda bu teklifi önemsemedi. 

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