Galatasaray'a bomba teklif! 'Talisca'yı alın!'

Talisca'nın sözleşme yenilemeyi kabul etmemesini içerleyen ve henüzBeşiktaş'la da anlaşamayan Portekiz ekibi Benfica, ortalığı kızıştırmak için Galatasaray ile temas kurdu.

Brezilyalı oyuncunun hakları için görüşmek isterlerse kendilerini Lizbon'da konuk etmekten mutluluk duyacaklarını iletti. Konu Başkan Özbek'e iletildi ama sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın devrede olduğu bir ortamda bu teklifi önemsemedi.