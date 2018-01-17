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Fatih Terim son kararını açıkladı!
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FATİH TERİM SON KARARINI AÇIKLADI!

Fatih Terim son kararını açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Donk, Sinan, Eren, Ndiaye ve Rodrigues'i satmama kararı aldı.

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Galatasaray, yıldızlarına gelen teklifleri Terim’in isteği ile geri çeviriyor: Tecrübeli teknik adam, ikinci devre faydalanacağı Donk, Sinan ve Eren ile oyun planını üzerlerine kurduğu Ndiaye ve Rodrigues'e talip olanlara sezon sonunu işaret ediyor.

Tudor döneminde forma şansı bulamayan Ryan Donk, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok gibi isimlere Göztepe ve Konyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımından teklif geldi. Fatih Terim; Donk, Sinan ve Eren'den ligin ikinci yarısında faydalanacağını söylerken, Terim'in gelişine sevinen oyuncular da takımda kalmaya karar verdi.

Sarı-kırmızılıların kapısının sol bek transferi halinde Latovlevici, üçüncü kaleci konumuna düşen Carrasso, Belek kampına götürülmeyen Tarık Çamdal ve Emrah Başsan için gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi. Donk, Sinan ve Eren ile oyun planını üzerlerine kurduğu Ndiaye ve Rodrigues'e talip olanlara sezon sonunu işaret ediyor

PLANLARINI İKİ OYUNCUNUN ÜSTÜNE KURDU

Sezon başında Stoke ve West Ham'ın transfer etmeye çalıştığı Badou Ndiaye tekrar İngiliz kulüplerinin radarına takılırken, listeye Crystal Palace de eklendi. Garry Rodrigues'i sezonun ilk yarısında takip eden Alman ekibi Schalke, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak Fatih Terim'in devre arası kampında tüm planlarını Ndiaye ve Rodrigues'e göre yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp Ndiaye için İngiltere'den, Rodrigues için de Schalke'den resmi teklif alması durumunda "Satmıyoruz" diyecek ve görüşmeler için sezon sonuna randevu verecek.

Sabah

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