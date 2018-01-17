Beşiktaş'ta transferde ilk hedef Welbeck!

Abisinin de "Beşiktaş'a gitmelisin" dediği İngiliz yıldız Danny Welbeck, siyah-beyazlıların santrfor adayları listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor. Beşiktaş'ta diğer adaylarda rakamların uçması yüzünden yönetim rotasını Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymek isteyen Welbeck'e çevirirken; 27 yaşındaki forvet için teknik direktör Şenol Güneş'in de yönetime 'tamam' dediği öğrenildi. Welbeck'in stili, Güneş'in parlattığı Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'a benzer özellikler taşıyor. Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Premier Lig'de 185 maça çıkan Welbeck'in 39 golü, 24 de asisti bulunuyor.

ALTYAPISI SAĞLAM

Welbeck; sürati, top tekniği, savunma arkasına koşuları, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile tabiri caizse 'korkutucu' bir santrfor. Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri döndü. Burada başarılı üç sezon geçiren İngiliz santrfor, milli takıma kadar yükseldi ve ardından 2014 yılında Arsenal'e 20 milyon euroya satıldı. Welbeck, direkt kaleye gidebilen, çabuk hareket eden ve savunmayı yıpratan bir futbolcu.

BULUT İNGİLTERE'YE UÇTU

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için son bir kez daha İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralık forvet transferine yönelecek olan siyah-beyazlılar, ilk operasyonu menajer Ahmet Bulut ile başlatıyor. Dün İngiltere'ye uçan menajer Bulut, yapacağı görüşmelerden olumlu cevap alması durumunda başkan Fikret Orman ve transfer komitesi başkanı Umut Güner'e rapor verecek ve ikiliyi İngiltere'ye davet edecek. (Fotomaç)