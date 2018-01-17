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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano
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FENERBAHÇE'NİN YENİ 10 NUMARASI GİULİANO

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano

Van Persie'nin Feyenoord'a gidecek olmasından dolayı F.Bahçe'de, 10 numaralı formanın da sahibi belli oldu.

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Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, 10 numarayı takımın en önemli isimlerinden Brezilyalı Giuliano'ya vermeyi düşündüğü öğrenildi. Sambacı da kendisi açısından büyük bir onur olduğunu belirterek, "10 numarayı taşımanın sorumluğunun farkındayım" dedi. (Amk Spor)

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