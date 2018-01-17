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Konyaspor'da gündem orta saha transferi!
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KONYASPOR'DA GÜNDEM ORTA SAHA TRANSFERİ!

Konyaspor'da gündem orta saha transferi!

Kupada Trabzonspor'u eleyerek moral depolayan Konyaspor transfer için öneliğini belirledi.

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Karabükspor'dan Poko'yu Göztepe'ye kaptıran yeşil beyazlı ekibin hedefinde Osmanlıspor'dan Raheem Lawal var. 

Uzun süre Karabükspor’dan Poko’yla ilgilenen, ancak transfer yarışını kaybeden Konyaspor, orta sahaya takviye için rotasını Başkent’e çevirdi. Yeşil- Beyazlılar’ın gündemindeki isim ise Osmanlıspor’dan Raheem Lawal.

Mor-Sarılılar’ın Lumanza’yı kadrosuna kattıktan sonra satış listesine koyduğu Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonun bittiği için Konyaspor bedelsiz olarak transferi gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Lawal’la her konuda el sıkışan İç Anadolu ekibinin önümüzdeki günlerde bu transfere nokta koyması gündemde.

Konyaspor ayrıca Beşiktaş’ın genç yıldız adayı Orkan Çınar’ı da kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. (Fanatik)
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