Manisaspor, şampiyon hocasına döndü!

Grandmedical Manisaspor'da yeni teknik direktör belli oldu! Ege ekibi, kulübe 2015-2016 sezonunda şampiyonluk yaşatan Taner Taşkın'ı göreve getirdi.
Taşkın, bugün Tarık Almış Spor Tesisleri’nde başkan Abdullah Mergen ile bir araya gelerek 1.5 yılık sözleşme imzaladı.
Abdullah Mergen, birliktelikte yaptığı konuşmanın başında teknik direktör Fatih Tekke ve ekibine verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Fatih Tekke görevde bulunduğu zorlu süreçte Grandmedical Manisaspor’a çok önemli katkılar sağladı. Kendilerine yaşamlarında ve kariyerlerinde başarılar diliyorum.” dedi.
Yeni teknik direktör Taner Taşkın’ın ise Manisa’nın evladı olduğunu ifade eden Mergen, “Taner hocamız futbolculuk kariyeri ve ardından antrenörlük kariyerinde kulübümüze çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim. Kendisine böyle zorlu bir dönemde bu görevi üstlendiği için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Taner Taşkın ise bu birlikteliğin Grandmedical Manisaspor için hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “Grandmedical Manisaspor için herkesin elinin taşın altına koyması gerektiği zorlu bir dönem yaşıyoruz. Biz bu zorlu dönemde yeniden kulübümüz için elimizi taşın altına koyduk. Yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve camiamız ile birlikte Grandmedical Manisaspor’u başarıya taşımak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.
Öte yandan Taner Taşkın’ın yardımcılıklarını ise Tacettin Bakacak, Baki Çağdaş Uzun, Başar Canoğlu ve Şanver Göymen yapacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.