Malzemeci Osmanlıspor'da kaleci oldu

Osmanlıspor, ikinci yarıda kazasız belasız bir sezon geçirmek ve hayırlara vesile olması dileğiyle kurban kesti. Antrenman sahasının kenarında yapılan kesimi izleyen ve dua eden teknik heyet, oyuncular ile personel daha sonra haftanın son antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Ceyhun Gülselam ve dünkü antrenmanda kaşı açılan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan katılmazken Tiago Pinto takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmana Mor-Sarılı ekip koordinasyon hareketleriyle devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular taktik ağırlıklı çalışmanın ardından saha kenarında yapılan sprintle yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarını sonlandırdı.

MALZEMECİ KALECİ OLUNCA…

Osmanlıspor’un genç malzemecilerinden Sercan Demir, kaleciliğe soyundu. 29 yaşındaki sempatik malzemeci Demir, kaleci antrenörü İsmail Aydoğdu’nun isteğini kırmayarak kaleci eldivenini giydi ve kaleye geçti. Takla atıp birbirinden zor kurtarışlar yapan Demir, kaleci antrenöründen ve takımın kalecilerinden tam not aldı.