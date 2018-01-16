Bursaspor'un yeni transferi Sow ilk maçına çıktı

Bursaspor’un kiralık olarak transfer ettiği Senegalli yıldız Moussa Sow, takımdaki ilk resmi maçına çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlılarda, 6 aylığına kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ahli’den transfer edilen eski Fenerbahçeli Moussa Sow, ilk maçına çıktı.
74. dakikada Barış Yardımcı’nın yerine oyuna dahil olan Sow'un, imza törenindeki 19 numaralı formasının aksine sahaya 99 numaralı formayla çıktığı görüldü.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.