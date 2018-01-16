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Bursaspor'un yeni transferi Sow ilk maçına çıktı
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BURSASPOR'UN YENİ TRANSFERİ SOW İLK MAÇINA ÇIKTI

Bursaspor'un yeni transferi Sow ilk maçına çıktı

Bursaspor’un kiralık olarak transfer ettiği Senegalli yıldız Moussa Sow, takımdaki ilk resmi maçına çıktı.

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Bursaspor’un kiralık olarak transfer ettiği Senegalli yıldız Moussa Sow, takımdaki ilk resmi maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlılarda, 6 aylığına kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ahli’den transfer edilen eski Fenerbahçeli Moussa Sow, ilk maçına çıktı.

74. dakikada Barış Yardımcı’nın yerine oyuna dahil olan Sow'un, imza törenindeki 19 numaralı formasının aksine sahaya 99 numaralı formayla çıktığı görüldü.

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