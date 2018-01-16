Kazanan Bursa turlayan Gençlerbirliği!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Bursaspor, ilk maçta 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği'ni rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırladı. Bursaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 öne geçse de tur için gerekli olan golü bulamadı ve kupaya veda etti.
Çeyrek finale adını yazdıran Gençlerbirliği'ne turu getiren tek gol, 19. dakikada Petar Skuletic'ten geldi.
Kalesinde golü gördükten sonra, yemeden 3 gol atması gereken Bursaspor, 33. dakikada Mikel Agu ve 49. dakikada Yusuf Erdoğan ile 2. gol bulsa da aradığı golü bulamadı ve kupa dışı kaldı.
ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.
Bursaspor'un yeni transfer Moussa Sow, 74. dakikada oyuna dahil oldu ve yeni takımıyla ilk kez bir maça çıkmış oldu. Bursaspor, 90+5. dakikada turu getirecek gole çok yaklaşmasına rağmen direğe takıldı.
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