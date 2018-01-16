﻿
Hasan Şaş’tan 'Sneijder bitti' göndermesi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

HASAN ŞAŞ’TAN 'SNEİJDER BİTTİ' GÖNDERMESİ!

Hasan Şaş’tan 'Sneijder bitti' göndermesi!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, ilk yarı hazırlıklarının son gününde Antalya’da bulunduğu otelde golf sahası kenarında yürüyüş gerçekleştirdi.

437 Okunma

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından golf araçlarına binileceği esnada otelde bulunan bir turistin 'Sneijder' demesi üzerine Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın 'Sneijder finish' (Sneijder bitti) cevabını vermesi gülüşmelere neden oldu.


İlk yarının ardından, ikinci devre hazırlıkları için Antalya’ya gelen Galatasaray, son çalışmasının bir bölümünü konakladığı otelin golf sahasında yürüyüş yaparak geçirdi. Yaklaşık 45 dakikalık yürüyüşe Fatih Terim katılmazken, yardımcı antrenörler futbolculara eşlik etti. Yürüyüşün ardından sarı-kırmızılı takım çalışmalarının ikinci bölümü için golf araçlarına binerek salona geçti.

Bu esnada bir turistin 'Wesley Sneijder' demesi üzerine yardımcı antrenör Hasan Şaş, 'finish' (bitti) cevabını verdikten sonra yavaşladı anlamına gelen el hareketi yaptı. Şaş’ın söylemi ve hareketi gülüşmelere neden oldu.

Antalya’da çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, yarın saat 18.00’de Bucaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hava yoluyla İzmir’e gidecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’da iki özel maç yaptı. Galatasaray, ilk hazırlık maçında George Hagi’nin takımı Viitorul Constanta’yı 2-0 ve Tuzlaspor’u 5-0 mağlup etti.

ETİKETLER #Galatasaray
Cengiz'den Özbek'in o kararına övgü!
Fatih Terim'e transfer şoku!
Galatasaray'da yol ayrımı
Galatasaray, Hagi'yi üzdü
Terim tempoyu yükseltti
Fatih Terim'den Kaan Ayhan transferi için yönetime mesaj
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿