Cengiz'den Özbek'in o kararına övgü!

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Mustafa Cengiz TRTSPOR'da yayınlanan Spor Stüdyosu programına konuk oldu. Özbek için ''iyi niyetli'' ifadesini kullanan Cengiz, ''Fatih Terim ile hiçbir sorunumuz yok'' dedi.

Galatasaray'ın sportif, mali ve sportif olarak 3 ayrı sıkıntısı olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'in 'gelin tüm hesaplara bakın' demesini çok iyi hareket olarak yorumladı.

Cengiz, ''Dursun Özbek'i iyi niyetli bir Galatasaraylı olarak görüyorum. Eski başkanlara saygı duyulmasını istiyorum'' dedi.

''Fatih Terim'in ayrılışında camiada üzüntüler oldu. Fatih Terim ile hiçbir sorunumuz yok'' ifadelerini kullanan Cengiz, ''Lütfen herkes sandığa gelsin oylarını kullansın'' çağrısında bulundu.