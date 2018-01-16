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Ankaragücü'nde genel kurul heyecanı!
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ANKARAGÜCÜ'NDE GENEL KURUL HEYECANI!

Ankaragücü'nde genel kurul heyecanı!

Ankaragücü'nün olağan genel kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

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Ankaragücü'nün olağan genel kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ise olağan genel kurul, 25 Ocak Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
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