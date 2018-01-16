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İbrahim Üzülmez: Rekabet gücü arttı!
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İBRAHİM ÜZÜLMEZ: REKABET GÜCÜ ARTTI!

İbrahim Üzülmez: Rekabet gücü arttı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını tamamladığı Antalya Kampı'ndan dönerek Rize'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tam kadro ilk idmanına çıktı.

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Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan çalışmada Yeşil Mavili futbolcuların hayli neşeli ve hırslı oldukları gözlendi. İdman sonrası bir açıklama yapan teknik direktör İbrahim Üzülmez, ''Bizim açımızdan Antalya Kampı çok pozitif geçti. Buna ihtiyacımız vardı. Yani bir kaynaşma dönemine ihtiyacımız vardı. Yeni gelen arkadaşlarımız da bizlere ayak uydurdu ve rekabet gücü artmış oldu" dedi.

Yeni transfer Vedat Muriç'i Gençlerbirliği'nden tanıdığı bir oyuncu olduğunu hatırlatan Üzülmez "Koray da bütün camia tarafından biliniyor. Galip ise aynı şekilde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Bu anlamda çok daha iyi işler yapıp taraftarımıza iyi bir futbol izletmeyi arzu ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
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