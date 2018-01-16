Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Burhan İlhan

Halkbank ANKARA: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Ramirez, Salas, Rachel (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, İsmge Yalçın, Ezgi Dokuzlar)

Fenerbahçe: Çağla Akın, Natalia, Dicle Nur Babat, Rahimova, Jerkov (Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Polen, Uslupehlivan, Tomkom, Çağla Akın)

Setler: 25-19, 25-18, 17-25, 25-18

Süre: 110 dakika (26, 27, 27, 30)

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 13.haftasında Ankara’da oynanan karşılaşmada Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Oyunu baştan sona domine eden başkent ekibi iyi oyununun karşılığını üç puanla aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Halkbank, Kübalı oyncular Rachel ve Salas ile sayılar buldu. Oyunda etkili olamayan ve basit halatalar yapan Fenerbahçe, skor 10-5 başkent ekibinin lehineyken mola aldı. Teknik molaya Halkbank'ın 12-6 önde girdiği sette Fenerbahçe, Rahimova ile oyunda kalmaya çalıştı. Ancak, yaşadığı manşet sorununu çözemeyince ev sahibi ekip ilk seti 25-19 önde tamamladı.

Foto Albümü ‘Halk’ın esici üstünlüğü 4 FOTO

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 13.haftasında Ankara’da oynanan karşılaşmada Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Oyunu baştan sona domine eden başkent ekibi iyi oyununun karşılığını üç puanla aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Halkbank, Kübalı oyncular Rachel ve Salas ile sayılar buldu. Oyunda etkili olamayan ve basit halatalar yapan Fenerbahçe, skor 10-5 başkent ekibinin lehineyken mola aldı. Teknik molaya Halkbank'ın 12-6 önde girdiği sette Fenerbahçe, Rahimova ile oyunda kalmaya çalıştı. Ancak, yaşadığı manşet sorununu çözemeyince ev sahibi ekip ilk seti 25-19 önde tamamladı.

Fenerbahçe'nin etkili başladığı sette etkili blok tutan başkentliler sette üstünlüğü rakibine hiç bırakmadıKübalı sporcularının etkili performansları sonucunda da seti 25-18 kazandı.

Sarı-Lacivertli ekip 3. sete iyi başladı ve skor 7-1'de ev sahibi takıma mola aldırdı. Teknik molaya 12-6 önde giren Fenerbahçe, Halkbank’ın etkili oyunun devam ettirmesinin ardından 12-9'da mola aldı. Halkbank, son bölümlerde oyunda dengeyi sağlasa da farkı kapatmayı başaramadı ve set Fenerbahçe'nin 25-17 üstünlüğüyle sona erdi.

Dördüncü setin başlarında blok ve defansta rakibine üstünlük sağlayan Halkbank karşısında Fenerbahçe, Tomkom'un etkili servis ve oyunuyla farkın açılmasını engelledi. Teknik molaya ev sahibi ekibin 12-9 üstünlüğüyle girildi. Sarı-lacivertli ekibin skor 12-12'de eşitliği sağladığı sette Halkbank, bloklardaki başarısı sonucunda 17-14 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren Halkbank, seti 25-18 önde bitirdi.

Fenerbahçe'nin sonuna kadar manşet problemi yaşadığı maçı, etkili servisler kullanan Halkbank, 3-1 kazandı.

Halkbanklı sporcular galibiyet sevincini misafir ettikleri Çankırı Demirspor Kulübü sporcuları ile birlikte kutladı.