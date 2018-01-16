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Fatih Terim'e transfer şoku!
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FATİH TERİM'E TRANSFER ŞOKU!

Fatih Terim'e transfer şoku!

Galatasaray Başkanı Özbek, kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle Terim’den transfer için 20 Ocak’taki kongreye kadar beklemesini istedi. Sol bek ve forvet bu tarihten sonra gelecek.

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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim’in devre arası transfer döneminde öncelikli olarak istediği bir sol bek ve bir forvet oyuncusu transferi, 20 Ocak’taki başkanlık seçimi sonrasına kaldı.

Habertürk'ün haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, Terim’in istediği 2 takviye için seçimin bitmesini beklediği ortaya çıktı. Özbek’in kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartlar sebebiyle Terim’den böyle bir istekte bulunduğu, tecrübeli hocanın da anlayış gösterip gerekirse mevcut kadroyla yola devam edebileceklerini ilettiği öğrenildi.

10 GÜN SÜRE KALIYOR 

Alınacak oyuncuların öncelikli olarak eldeki alternatiflerden daha kaliteli futbolcular olmasına özen gösteren ve bu nedenle ince eleyip sık dokuyan Fatih Terim, seçim dönemi sona erer ermez transfer için bir kez daha istekte bulunup alternatifleri sunacak. Ancak hem sezonun ikinci yarısının hafta sonunda başlayacak olması hem de transfer döneminin 31 Ocak’ta sona erecek olması nedeniyle transfer için geriye sadece 10 günlük bir süre kalacak.

YEDEKLER ALARM VERİYOR

Fatih Terim, Antalya kampındaki Viitorul Constanta maçında yedeklerin performansından memnun kalmadı. Linnes, Ahmet, Sinan, Selçuk, Tolga, Yasin, Koray ve Latovlevici’yi ikinci yarıda kenara alan İmparator; yerlerine Mariano, Serdar, Belhanda, Ndiaye, Hakan, Rodrigues, Denayer ve Feghouli’yi sürmüştü. Yapılan 8 değişikliğin ardından Cimbom 2 gol bulmuştu. Terim yedeklerden daha fazla çalışıp kendilerini göstermelerini istedi.

 
SİNAN GÜMÜŞ: FATİH TERİM'LE DAHA RAHATIM

Galatasaray'da 24 yaşına giren Sinan Gümüş’e maçın ardından basın mensupları doğum günü sürprizi yaptı. Yetenekli oyuncu, Fatih Terim’in göreve gelişiyle özgüveninin arttığını belirterek şunları söyledi: “Terim’in göreve gelmesinin ardından maçlara daha rahat çıkıyorum. İnşallah takıma katkı sağlayabilirim.”

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