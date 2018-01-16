Fatih Terim'e transfer şoku!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim’in devre arası transfer döneminde öncelikli olarak istediği bir sol bek ve bir forvet oyuncusu transferi, 20 Ocak’taki başkanlık seçimi sonrasına kaldı.



Habertürk'ün haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, Terim’in istediği 2 takviye için seçimin bitmesini beklediği ortaya çıktı. Özbek’in kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartlar sebebiyle Terim’den böyle bir istekte bulunduğu, tecrübeli hocanın da anlayış gösterip gerekirse mevcut kadroyla yola devam edebileceklerini ilettiği öğrenildi.



10 GÜN SÜRE KALIYOR



Alınacak oyuncuların öncelikli olarak eldeki alternatiflerden daha kaliteli futbolcular olmasına özen gösteren ve bu nedenle ince eleyip sık dokuyan Fatih Terim, seçim dönemi sona erer ermez transfer için bir kez daha istekte bulunup alternatifleri sunacak. Ancak hem sezonun ikinci yarısının hafta sonunda başlayacak olması hem de transfer döneminin 31 Ocak’ta sona erecek olması nedeniyle transfer için geriye sadece 10 günlük bir süre kalacak.



YEDEKLER ALARM VERİYOR



Fatih Terim, Antalya kampındaki Viitorul Constanta maçında yedeklerin performansından memnun kalmadı. Linnes, Ahmet, Sinan, Selçuk, Tolga, Yasin, Koray ve Latovlevici’yi ikinci yarıda kenara alan İmparator; yerlerine Mariano, Serdar, Belhanda, Ndiaye, Hakan, Rodrigues, Denayer ve Feghouli’yi sürmüştü. Yapılan 8 değişikliğin ardından Cimbom 2 gol bulmuştu. Terim yedeklerden daha fazla çalışıp kendilerini göstermelerini istedi.



SİNAN GÜMÜŞ: FATİH TERİM'LE DAHA RAHATIM



Galatasaray'da 24 yaşına giren Sinan Gümüş’e maçın ardından basın mensupları doğum günü sürprizi yaptı. Yetenekli oyuncu, Fatih Terim’in göreve gelişiyle özgüveninin arttığını belirterek şunları söyledi: “Terim’in göreve gelmesinin ardından maçlara daha rahat çıkıyorum. İnşallah takıma katkı sağlayabilirim.”