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Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor!
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FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor!

İkinci yarının başlamasına kısa bir süre kala Kanarya’da 10 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Aykut Kocaman, sağlık ekibiyle görüşmeler yaparken tedavilere yoğun mesai harcanıyor

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Ligi Medipol Başakşehir’in 3, Galatasaray’ın 2 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe’yi ikinci yarının başında zorlu bir fikstür bekliyor. Bu dönemi evinde Göztepe maçıyla açacak Kanarya sırasıyla Trabzonspor (D), Gençlerbirliği, Başakşehir (D), Alanyaspor ve Beşiktaş (D) ile karşılaşacak. Bu dönem öncesinde ise Sarı-Lacivertliler’in en büyük problemi sakatlıklar... Fenerbahçe’de şu anda toplam 10 futbolcunun hafif ciddi sakatlığı bulunurken, 5 oyuncu sakatlıkları sebebiyle kampın büyük bölümünde antrenmanlarda yer almadı.

"ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN GELEN SORUN"

Devre arasında yapılan Antalya kampında ciddi ölçüde fiziksel yükleme yapılmasının ardından sakatlıkların artması gözleri teknik heyete çevirirken, teknik heyet ise bu sakatlıkların oyuncuların özellikle geride kalan 2 sezonda ciddi çalışmalar yapmamalarından ötürü kaynaklandığını ifade ediyor. Sağlık ekibi bu günlerde çok yoğun mesai harcarken hiçbir futbolcu riske edilmeden sahaya sürülmeye uğraşılıyor. (HT Spor)

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