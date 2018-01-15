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Ankaragücü evinde çalışmalara başladı..
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ANKARAGÜCÜ EVİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI..

Ankaragücü evinde çalışmalara başladı..

TFF 1.Lig'in 18. haftasında Erzurumspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, Antalya kampının ardından çalışmalarına Beştepe Tesislerimizde başladı.

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TFF 1.Lig'in 18. haftasında Erzurumspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, Antalya kampının ardından çalışmalarına Beştepe Tesislerimizde başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, açma germe çalışması ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Ankaragücü, son bölümde ter atma koşusu yaptı.

 Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri de antrenmanı takip ederken, teknik heyet ve futbolcular, Mehmet Yiğiner'in Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası seçimini kazanmasını tebrik etti.
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