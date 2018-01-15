Yeni transfer Deniz Yılmaz da idmana çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Deniz Yılmaz da idmana katıldı.

Yeşil Bursa Tesisleri'nde yapılan antrenman dar alanda top kapma ve ardından yapılan taktik çalışmayla başladı. Yaklaşık bir saat süren antrenman çıkış çalışmasıyla son buldu.

Antrenmana başkent ekibinin yeni transferi Deniz Yılmaz da katıldı.