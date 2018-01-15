Yeni transfer Deniz Yılmaz da idmana çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Deniz Yılmaz da idmana katıldı.
Yeşil Bursa Tesisleri'nde yapılan antrenman dar alanda top kapma ve ardından yapılan taktik çalışmayla başladı. Yaklaşık bir saat süren antrenman çıkış çalışmasıyla son buldu.
Antrenmana başkent ekibinin yeni transferi Deniz Yılmaz da katıldı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.