Osmanlıspor'da mesai sürüyor! Genç kaleci korkuttu...

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İyileşme sürecine giren İranlı Payam Sadeghi antrenmana katılırken, Ceyhun Gülselam, Andreas Maxsö ve Tiago Pinto tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra koordinasyon ve saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı.

Dar alanda pas organizasyonları üzerinde duran oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Çift kale maçta Serdar Gürler ile çarpışan genç kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın kaşı açıldı. Osmanlıspor sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı file bekçisi, daha sonra hastaneye götürüldü.

Öte yandan antrenman sonrasında, 41 yaşına giren Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven'in doğum günü kutlandı.